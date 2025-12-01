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«Сморгонь» примет «Белшину» в первом стыковом матче ЧБ по футболу

01 декабря 2025 20:06
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Стали известны места проведения переходных матчей между «Сморгонью» и «Белшиной» за право выступить в высшей лиге чемпионата страны по футболу в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьевка состоялась 1 декабря в Минске. Нынешний представитель элитной компании примет «Белшину» 3 декабря. Старт дуэли в 13:30. Соответственно, ответный поединок пройдет в Бобруйске 6 декабря. Начало противостояния в 14:00 часов. В случае, если будет зафиксирована ничья, предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Напомним, по итогам завершившегося розыгрыша высшую лигу покидают футболисты «Слуцка» и «Молодечно», которых заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр».

# Футбол

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