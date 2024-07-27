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Смоленский «Славутич» обыграл хоккеистов Бреста на турнире в Гродно

27 июля 2024 14:46
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27 июля заключительный игровой день традиционного турнира памяти Александра Дубко, который проходит в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смоленский «Славутич» обыграл хоккеистов Бреста на турнире в Гродно-1

В первом противостоянии субботы смоленский «Славутич» был сильнее хоккеистов Бреста. Российская команда вышла вперед в первом отрезке, второй период остался безголевым, а в третьей двадцатиминутке дружины отправили в ворота друг друга по две шайбы. Как итог – 3:2 в пользу гостей.

# Хоккей

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