СМИ Турции: Гуус Хиддинк подпишет контракт с командой Турции

По сообщениям популярных турецких спортивных изданий главный тренер сборной России Гуус Хиддинк в ближайшее время подпишет контракт с командой Турции.

В страну янычар голандский тренер прибудет 18 февраля, а уже на следующий день подпишет соглашение сроком на три года с возможностью пролонгирования еще на один. Зарплата голландца должна составить 3 миллиона 750 тысяч евро в год.

Ранее газета Советский спорт опубликовала интервью с советником Хиддинка Кисом ван Ньювенхейзеном, который рассказал о том, что голландский специалист, скорее всего, будет выбирать между национальными сборными Турции и Китая. На минувшей неделе Хиддинк официально сообщил, что не планирует продлевать контракт с Российским Футбольным Союзом.