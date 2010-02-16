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СМИ Турции: Гуус Хиддинк подпишет контракт с командой Турции

16 февраля 2010 15:52
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По сообщениям популярных турецких спортивных изданий главный тренер сборной России Гуус Хиддинк в ближайшее время подпишет контракт с командой Турции.

В страну янычар голандский тренер прибудет 18 февраля, а уже на следующий день подпишет соглашение сроком на три года с возможностью пролонгирования еще на один. Зарплата голландца должна составить 3 миллиона 750 тысяч евро в год.

Ранее газета Советский спорт опубликовала интервью с советником Хиддинка Кисом ван Ньювенхейзеном, который рассказал о том, что голландский специалист, скорее всего, будет выбирать между национальными сборными Турции и Китая. На минувшей неделе  Хиддинк официально сообщил, что не планирует продлевать контракт с Российским Футбольным Союзом.

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