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СМИ: Михаил Грабовский пропустит олимпийский турнир в Ванкувере

03 февраля 2010 12:57
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Не самое приятное сообщение для белорусских любителей хоккея пришло из Северной Америки.

По утверждению авторитетной газеты “Торонто Стар”, один из лидеров сборной Беларуси Михаил Грабовский пропустит олимпийский турнир в Ванкувере, так как из-за травмы не получил от своего нынешнего клуба “Торонто Мэйпл Лифс” разрешения на участие в Олимпиаде.

Первоначально Грабовский, который сейчас восстанавливается после случившегося в начале января перелома кисти , рассчитывал выйти на олимпийский лёд, однако «Кленовые листья», чей атакующий потенциал  и без того весьма скуден, не захотели рисковать здоровьем одного из самых результативных своих нападающих.

Напомним, белорусская хоккейная сборная стартует на Олимпиаде 17-го февраля, матчем с командой Финляндии

Автор: Игорь Коленьков                    

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