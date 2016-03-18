Смерть на трибуне стадиона: болельщик ФК «Боруссия» скончался во время матча

12 марта во время матча между ФК «Боруссия Дортмунд» и «Майнц» одному из болельщиков «Боруссии» внезапно стало плохо, и он скончался. Еще одного зрителя отправили в реанимацию. Игроки клуба выразили «свою глубокую скорбь по поводу двух трагических инцидентов.

«Смертельная новость» мгновенно облетела трибуны. Оставшуюся часть матча другие болельщики «Боруссии» провели в абсолютной тишине. Как сообщает официальный сайт клуба, второго пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценили как «стабильное».

Официальный сайт ФК «Боруссия Дортмунд»:

Во время матча произошло два трагических инцидента: двух болельщиков пришлось отправить в реанимацию. К сожалению, сердце одного из мужчин не выдержало, и он скончался. Мы выражаем свою глубокое сожаление родственникам умершего. В больнице нам сообщили, что состояние второго мужчины оценивают как довольно стабильное. Тысячи фанатов почтили память умершего песней «You’ll never walk alone».

Томас Тухель, менеджер ФК «Боруссия Дортмунд»:

Примите мои личные соболезнования. Скорбит вся наша команда и тренерский состав. В знак уважения мы решили навестить родственников и близких пострадавших. Произошло нечто ужасное.

Игроки ФК «Боруссия Дортмунд»:

Все мы знаем, что в жизни есть вещи намного важнее футбола. Неожиданно трибуны замолкли. Мы не понимали, что происходит. Но нам нельзя было теряться. Наша задача – показать хорошую игру, несмотря ни на что.

Мартин Шмидт, главный тренер ФК «Майнц»:

Все наши мысли сейчас с родственниками погибшего. Мы хотим выразить свои глубочайшие соболезнования. У меня побежали мурашки по коже, когда я увидел, как 80 000 фанатов в знак уважения в считанные минуты прекратили скандировать с трибун. Подобная сплоченность впечатляет, все болельщики пришли на стадион как одна команда. К сожалению, так бывает не всегда.