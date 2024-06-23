Скучно точно не будет! Поединок Швейцарии и Германии на Евро – смотрите прямую трансляцию матча на СТВ

В 21:15 на СТВ смотрите поединок лидеров группы «А» – Швейцарии и Германии. Хозяева Евро-2024 стали первой командой, которая обеспечила себе выход в плей-офф. Сначала бундестим разгромила Шотландию, затем разобралась с Венгрией. Немцы набрали шесть очков и уже не опустятся ниже второго места при любых исходах предстоящего матча. У «крестоносцев» четыре балла и хороший запас перед ближайшим преследователем, поэтому Швейцарию в одной восьмой мы тоже вероятнее всего увидим. Скучным поединок точно не будет – в последние годы встречи этих сборных отличались высокой результативностью. В пяти предыдущих личных дуэлях соперники забили друг другу двадцать четыре мяча.