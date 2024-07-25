Скрипченко о матче «Динамо» в ЛЧ: «Я доволен командой по движению, по заряженности, по единоборствам»

Хозяева открыли счет на девятой минуте – точным и хлестким ударом отметился Текпетэй. А на исходе первого тайма с пенальти преимущество упрочил Неделев. Команда Вадима Скрипченко на протяжении поединка много атаковала, но реализация оставляла желать лучшего. Поразить ворота соперника динамовцы так и не смогли.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

2:0. И понятно, что это еще не приговор, как говорится, в двухраундовом противостоянии. Важно было все-таки постараться найти момент для того, чтобы забить этот гол, один хотя бы. Потому что он бы во многом, конечно, менял бы немножко стратегию ответного поединка.

Но так скажу, что в принципе я командой доволен по движению, по заряженности на матч, по единоборствам. Футбол тем и прекрасен, что можно быть довольными какими-то компонентами игры, но при этом не добиваться результата. Будем надеяться, что в ответном матче все-таки мы хорошо восстановимся, правильно проанализируем прошедший матч и в какой-то степени постараемся отыграть этот гандикап – 0:2 – чтобы все-таки продолжить борьбу в следующем раунде.

Сегодня, 25 июля, в еврокубковую борьбу вступил «Неман». Во втором квалификационном круге Лиги конференций гродненская команда в гостях сыграет с румынским «Клужем».