Скончался экс-хоккеист «Юности» Константин Гринь. Ему было 25 лет

Новости Беларуси. Экс-хоккеист ХК «Юность» Константин Гринь скончался в возрасте 25 лет.

Как сообщает ХК «Юность-Минск», спортсмен скончался после тяжелой болезни.

Константин Гринь является бывшим хоккеистом команд «Юниор» и «Юность» (МХЛ). В ХК отметили, что спортсмен навсегда останется в истории команды.

«Он забросил первую шайбу команды в Молодежной хоккейной лиге. Случилось это 5 сентября 2010 года, когда минчане встречались с «Алмазом» из Череповца. Гринь отличился на 24-й минуте матча при игре в большинстве. Также в его хоккейной карьере были выступления за команду МХЛ из Санкт-Петербурга «Серебряные Львы» и в экстралиге за «Витебск» и «Лиду».

Константин Гринь получил высшее образование в спортивной области, после окончания карьеры поступил в БГЭУ и работал менеджером. В конце 2016 года он столкнулся с серьезной и тяжелой болезнью.

Болельщики выражают свои соболезнования близким спортсмена и благодарят Константина за «его шайбы, выступления и борьбу за жизнь до конца».