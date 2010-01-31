Сколько допинговых скандалов ожидает нас на Олимпиаде в Ванкувере?

На уходящей неделе многие ждали финальной точки в судебном процессе по делу «Тихона-Девятовского» и размышляли, почему финал вновь отложен и кому это нужно. Белорусских молотобойцев обвинили в употреблении допинга после Олимпиады в Пекине, где спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды. Однако метатели оспорили данное обвинение и сейчас, спустя полтора года после Игр-2008, продолжают доказывать свою невиновность.

Допинговые скандалы всегда сопровождают большие спортивные старты. Через 12 дней начинаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. На неделе часть белорусской делегации улетела в Канаду. Чтобы сражаться за медали и не быть уличенными в применении медикаментов. Увы, но в современном спорте высоких достижений чаще приходится говорить не о том, чтобы кто-то вовсе не употреблял допинги, а лишь о том, чтобы их принимали согласно нормативам. Ведь спорт невозможен без стимуляторов. Но далеко не все они разрешены.

Немецкий спортивный журнал «Шпорт-ревью» в 1991 году решил составить портрет идеального Чемпиона: ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны, руки немецкого теннисиста Бориса Беккера, сердце марокканского бегуна Сайда Ауиты, а голова шахматного короля Гарри Каспарова!

И в чем-то немецкие журналисты правы: добиться успехов в спорте с каждым годом становится все труднее. Спортсмен обязан выдерживать сумасшедшие нагрузки тренировок, психологическое давление переполненных и ревущих трибун стадионов, жесточайшую конкуренцию со стороны соперников, уметь быстро адаптироваться к новым климатическим условиям.

Противостоять такому букету бонусов, ограничиваясь лишь силами собственного организма, становится просто невозможно. И обычные восстановительные процедуры зачастую просто неэффективны. Именно здесь проходит тонкая грань между разрешенными лекарствами и категорически запрещенным допингом.

Александр Ванхадло, директор учреждения «Национальное антидопинговое агентство»:

– Если это легальная фармакология, мое личное мнение, она должна применятся. Ни в коем случае не говорю, что фармакология стоит на первом месте. Прежде всего – это тренировочный процесс. Но восстановление спортсмена, имеющего на сегодняшний день запредельные нагрузки, конечно, без фармакологии просто невозможно.

Официально под допингом подразумевается любое вещество, искусственно усиливающее физическую активность и выносливость на время спортивных соревнований. Несмотря на то, что допинг заметно дополняет такое понятие как «зрелище», бороться с ним стали по причине огромного вреда не только здоровью, но и жизни спортсменам.

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

– Условно говоря, поехал спортсмен за медалью и, принимая оборотную сторону медицины, он ее получил. Но что потом? Он зависим. Зависим от тех врачей, тренеров, чиновников которые ему предложили это. Зависим от своего собственного здоровья. В начале, он не думает о своем здоровье, он думает о том, что хочет медаль.

Самый яркий и актуальный пример – эритропаэтин, или «гормон роста». За последние годы это вещество стало головной болью номер один для антидопинговых служб и диаметрально противоположной радостью для спортсменов. Купить гормон достаточно просто в любом магазине спортивного питания, а вот обнаружить его в организме – целая наука ценой в миллионы долларов.

Так чем же провинился один из самых важных белков в человеческом организме? Безусловно, самостоятельного воздействия на мышечную массу и силу он не оказывает. Но. Принесенный из вне гормон, стимулирует значительное сжигание жира, увеличение силы, рост мышечной массы тела, а также, суставов и сухожилий. При этом эффект не снижается с течением времени. Звучит заманчиво, не правда ли? Но, зачастую, взамен спортсмен получает не долгожданную золотую медаль, а огромные конечности, сонливость, аномально увеличенные печень и сердце. В отдельных случаях следует опухоль гипофиза, что автоматически ставит жирный крест на возможной спортивной карьере, да и на жизни как таковой.

Ольга Корзун, врач спортивной медицины:

– У этого препарата очень много побочных действий на систему кровообращения. Это возникновение опухолей. Да, он повышает работоспособность, повышает функциональное состояние дыхательной и сердечнососудистой систем. Но отслеживая эффекты, которые потом возникают, можно сказать, что это очень опасный препарат.

Дети – наше все, и даже чуточку больше. В Беларуси, где спорт – приоритетный вектор государственной политики, сообщение министра спорта Олега Качана о том, что допинг проник в детско-юношеские школы, вызвал, мягко говоря, удивление. По его словам, всего несколько федераций – академической гребли, биатлона, бокса, лыжного спорта, плавания, легкой атлетики и хоккея, активно сотрудничают с Национальным антидопинговым агентством. А большинство остальных почему-то достаточно сдержанно относятся к этому важнейшему вопросу. В частности, это касается федераций по игровым видам спорта. О том, какое влияние оказывают сильные стимуляторы на неокрепшие детские организмы, стоит лишь догадываться.

Ольга Корзун:

– Учитывая анатомо-физиологические особенности, период полового созревания, детские организмы очень уязвимы для обычных препаратов, не говоря уже о допинге. Это срыв системы кровообращения, нервной системы, гормональной системы, это полный удар по всему детскому организму. Спорт должен быть абсолютно прозрачен.

Павел Лесив, спортивный журналист СТВ:

– Надо родиться действительно уникальным спортсменом, от природы быть предрасположенным к этому виду спорта. Нужны определенные биометрические параметры – рост, вес, свойства мышц, скоростные качества, выносливость – именно за счет таких характеристик можно добиваться высоких результатов.

Через 12 дней стартует Олимпиада в канадском Ванкувере, а проблема спортивной фармацевтики все так же актуальна. Буквально накануне российский поход за олимпийским золотом окончился очередным скандалом в лыжном спорте. Бронзовый призер Турина Алена Сидько получила красную карточку перед самым вылетом сборной в Канаду. Специалисты уже делают ставки на количество допинговых скандалов.

Александр Ванхадло:

– Я думаю, что после того, как в Турине было столько много допинговых скандалов, на этой Олимпиаде их должно быть меньше. Думаю, антидопинговыми службами и международными федерациями, проведена определенная работа. Я считаю, что будет меньше скандалов, чем в Турине.

А бывшие спортсмены удивляются, ведь еще 7-8 лет назад такого повального увлечения медпрепаратами не было.

Анастасия Зварико, мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира:

– Я не знаю, я не могу сказать за всех спортсменов, могу сказать только за себя. Я закончила тренироваться очень давно, и тогда еще ничего такого не было.

Не обошла стороной допинговая пандемия и белорусских спортсменов. Всем памятна Олимпиада-2008 в Пекине, после которой метатели молота Вадим Девятовский и Иван Тихон были лишены медалей из-за положительных допинг-проб. 27 января этого года в Лозанне завершились трехдневные слушания по делу. Теперь трем арбитрам – из Канады, Германии и Швейцарии – в течение 3 месяцев предстоит вынести решение, о котором будут уведомлены сами спортсмены, Национальный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики.

Тот факт, что тяжба длится уже полтора года, стоит на стороне наших спортсменов. Белорусы настаивают, что допущенные антидопинговыми службами пекинской лаборатории нарушения и нестыковки могли повлиять на результаты анализов. По мнению белорусских и иностранных специалистов, имеется достаточно оснований, чтобы признать результаты допинг-тестов недействительными.

Вадим Девятовский, метатель молота:

– Если говорить об атмосфере, то это было очень напряженно и волнительно для всех, по крайне мере мы с Иваном это чувствовали. Вся задержка, от недостатка той информации, которую мы просим. Потому что у нас есть свои мысли и свои выводы по поводу того, что произошло, которые без эмоций и спекуляций основываются на конкретных фактах. Если бы все было так однозначно, никто бы не тянул, не в интересах ответчиков затягивать это.

Итак, ответ на белорусский вопрос мы получим весной, а вопрос о прозрачности и честности спорта, судя по всему, станет риторическим.

Артем Кицененко, Александр Горощенко, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.