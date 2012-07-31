Скандалы Олимпиады-2012. «У белоруски Новиковой отобрали бронзовую медаль»

Новости Олимпиады. Неудачей для Беларуси завершились соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весе до 58 килограмм. Судьи не засчитали две попытки белорусской спортсменки в весе на 127 кг и на 133 кг.

Чемпионка мира по тяжелой атлетике и бронзовый призер Пекинской Олимпиады Анастасия Новикова после первого упражнения (рывок) претендовала на 6 место со взятым весом в 106 кг. Однако основная надежда спортсменки была на толчок, в котором она выступает гораздо лучше. В этом упражнении Анастасия взяла вес 127 кг, однако судьи не засчитали попытку. После второго подхода двое из трех судей засчитали вес взятым. После этого Новиковой удалось взять вес 133 кг, однако, по мнению двух судей из трех, вес взят не был, что в итоге обернулось для спортсменки 7-м местом. Если бы судьи засчитали попытку Новиковой на 133 кг, то белоруска стала бы обладательницей бронзовой медали.

По словам спортсменки, медаль она не получила из-за ошибки судейской бригады. Представители белорусской команды намереваются подать апелляцию, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Анастасия Новикова, чемпионка мира по тяжелой атлетике и бронзовый призер Пекинской Олимпиады:

Что я могу сказать? Отобрали медаль – и всё! Тренеры намерены подавать апелляцию. Сейчас будем разговаривать еще с Александром Курловичем (белорус, вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики). Когда я спросила, почему попытка не засчитана, мне объяснили, что я якобы взяла штангу на грудь и стала ее раскачивать. Но дело в том, что диски сами балансировали. Что, мне нужно было стоять и ждать минуту, пока они успокоятся? Я считаю, что движение было выполнено в темпе: штанга взята на грудь, потом поправка произошла, и был толчок. Вроде и сейчас хорошо была готова, но какой-то сбой произошел. Пока ничем не могу это объяснить. Никакого излишнего волнения не было, все как обычно. Говорите, я судьям сразу не понравилась? Заговор какой-то, да?

Домой улетаю 13 августа, хотя все сказали «без медали не возвращаться».

Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Александр Гончаров уверен, что Новикова не смогла подняться на Олимпийский пьедестал из-за ошибки арбитров.

Александр Гончаров, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Если пересмотреть видеозапись, то можно отчетливо увидеть, что никакого искусственного раскачивания штанги не было. Просто после резкого мощного вставания спортсменки гриф, имеющий определенную степень упругости, под влиянием веса в 133 кг естественным образом раскачался. Толчок Настя выполняла чисто, с прямых ног, а ее тело находилось в неподвижном положении. И со мной согласны многие известные специалисты, с которыми мы обсудили этот момент. Но судьи, к сожалению, увидели здесь ошибку и отобрали у человека олимпийскую медаль, которую он заслуживал.

Олимпийский чемпион 1980-го года, тяжелоатлет Леонид Тараненко отметил, что попытка Анастасии Новиковой в толчке, которую не засчитали судьи, была чистой.

Леонид Тараненко, тяжелоатлет, Олимпийский чемпион 1980-го года:

О чем тут можно говорить? Беспредел! Международная федерация устроила цирк. Складывается ощущение, что судьей на Олимпиаде в тяжелой атлетике может стать любой, кто прочитает в газете правила.

Тренер Гончаров отмечает, что Анастасия Новикова подходит к завершению спортивной карьеры, поэтому результаты на Олимпиаде в Лондоне обернулись для девушки катастрофой. По словам Александра Гончарова, последней инстанцией, которая решает судьбу спортсмена, в частности Анастасии Новиковой, является апелляционное жюри, которое состоит из пяти человек, где, казалось бы, должны быть самые компетентные судьи. Однако на деле там зачастую бывают люди, которые сами либо никогда не поднимали штангу, либо имеют слабое представление об этом виде спорта. И, к сожалению, они приняли решение не в пользу Насти, сообщает ctv.by со ссылкой на Goals.by.

Александр Гончаров, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Выступлением спортсменки я доволен. Она завоевала бронзовую медаль, которую у нее отобрали. Хотя Новикова могла выступить немножко лучше в рывке. В команде шок. Мы потеряли реальную медаль. Обидно, потому что потеряли ее из-за жесточайшей ошибки судей. К большому сожалению, варианты, по которым мы могли бы что-либо изменить, маловероятны. Но мы собираемся писать протест. Пусть медаль к нам не вернется, но пусть это останется на совести людей, которые вершат судьбы спортсменов, давая красный свет тем из них, кто реально поднимает свой вес.

К сожалению, протест тренерского штаба, скорее всего, не будет принят, так как, по правилам Международной федерации тяжелой атлетики, апелляции не принимаются. Это значит, бронзовая медаль Олимпийских игр-2012 в соревнованиях по тяжелой атлетике (категория до 58 кг) останется у украинской спортсменки Юлии Калины.

Кстати, скандал не оставил в стороне и украинские СМИ.

Газета «Правда Украины»:

Следует отметить тот факт, что практически все соревнования с участием спортсменов из Республики Беларусь становятся скандальными в силу того, что большинство судей, будет говорить открыто – абсолютное и подавляющее большинство судей, открыто подсуживают соперникам сборной Беларуси вне зависимости от того, что и как делают спортсмены. Естественно, справедливый гнев тренеров сборной Республики Беларусь можно целиком и полностью понять. Европа не хочет видеть достижений сборной Белоруссии на играх в Лондоне и это не просто оправданно деньгами, но и личными отношениями.

Справка ctv.by

Судьи удовлетворили протест мужской сборной Японии по спортивной гимнастике и присудили ей второе место. Спор с судьями у команды Японии произошел из-за выступления Кохея Учимуры. Выполняя упражнения на коне, спортсмен сорвался, судьи поставили ему низкие оценки – 13,466 балла. Однако тренеры сборной настояли на пересмотре результатов из-за сложности упражнения. В результате спора судьи добавили Учимуре 0,7 балла. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти британцев и украинцев.

Скандалы Олимпиады-2012. Белорусы оспорят медаль, которую «отобрали» у Анастасии Новиковой