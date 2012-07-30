Скандалы Олимпиады-2012. Тренер южнокорейской сборной отстранён от должности за вождение в пьяном виде на Олимпиаде

Новости Олимпиады. Тренер южнокорейской сборной по парусному спорту Ли Чэ Чхоль отстранён от должности и отправлен домой после того, как британская полиция остановила его за вождение в нетрезвом виде. Такое решение на экстренном совещании приняло руководство делегации.

Как выяснилось, Ли Чэ Чхоль,посетив банкет, посвящённый Олимпийским играм, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.

Генеральный секретарь федерации Ким Чон Нюн заявил, что Ли оштрафован на 250 фунтов и выслан на родину.

Справка ctv.by

Южная Корея на Олимпиаде в парусном спорте представлена четырьмя спортсменами в трёх различных классах.