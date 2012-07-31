Скандалы Олимпиады-2012. Швейцарский футболист, игрок клуба «Новара» изгнан с Олимпиады за расистскую запись в Twitter

Новости Олимпиады. Швейцарский футболист Мишель Морганелла был изгнан в понедельник с Олимпиады в Лондоне за расистскую запись в Twitter о южных корейцах.

В воскресенье в футбольной встрече Швейцария проиграла Южной Корее со счетом «2:1». Поражение команды, наверняка, и вызвало агрессию футболиста, сообщает сtv.by со ссылкой на Associated Press.

Мишель Морганелла, швейцарский футболист, игрок клуба «Новара» (запись в Twitter):

Я хочу избить всех жителей Южной Кореи. Они – сборище умственно отсталых тугодумов!

Через несколько часов Морганелла удалил свой аккаунт с популярного сайта, но скриншот с записью уже попал в Интернет.

Позднее швейцарская делегация распространила покаянное заявление 23-летнего футболиста. Глава олимпийской делегации заявил на пресс-конференции в Лондоне, что подобное поведение футболиста «спровоцировали» комментарии, которые были оставлены болельщиками в его Twitter после матча. Тем не менее, глава швейцарской делегации признал, что Морганеллу необходимо лишить олимпийской аккредитации, согласно установленному Международным олимпийским комитетом кодексу поведения.



Джиан Джилли, глава швейцарской олимпийской делегации:

Я хочу извиниться перед народом Южной Кореи, перед игроками, а также перед швейцарской делегацией и перед швейцарским футболом. Очевидно, что я должен признать последствия случившегося. Мы хотели бы извиниться за поведение игрока, в первую очередь – перед Национальным олимпийским комитетом Южной Кореи и Футбольной ассоциацией Южной Кореи. Надеюсь, что Морганелла вынесет из этого необходимые уроки – ведь его футбольная карьера еще только начинается.



Южнокорейских болельщиков высказывание Морганеллы привело в ярость.

Пак Чон Хван, фанат южнокорейской футбольной сборной:

Мне кажется, что швейцарский футболист выразил пренебрежение всей нашей стране, заявил болельщик Пак Чон Хван.



Тренер швейцарской футбольной команды отказался от комментариев, аргументировав своё решение тем, что занят подготовкой к матчу группового этапа с Мексикой, который состоится в эту среду.

Пьерлуиджи Тами, тренер футбольной сборной Швейцарии:

Нам нужно сфокусироваться на игре. Об остальном мы не хотим думать. Возможно, в ближайшие два дня нам лучше вообще не читать газет.



СМИ Швейцарии сообщают, что футболист согласен с решением олимпийского руководства своей страны.

Мишель Морганелла, швейцарский футболист, игрок клуба «Новара»:

Я приношу искренние извинения гражданам Южной Кореи, игрокам, а также моей делегации и швейцарским болельщикам. Я понимаю, что последствия для меня будут серьезными. После разочарования на матче и последовавшей реакции со стороны фанатов Кореи я допустил непростительную ошибку.

Подобный инцидент не первый на Олимпиаде. Легкоатлетка олимпийской сборной Греции Вула Папахристу была дисквалифицирована за расистские высказывания в своём Twitter. Девушка издевательски отозвалась об иммигрантах из Африки. Папахристу извинилась за свои высказывания, назвав их «неудачной и безвкусной шуткой», однако извинения не помогли. Спортсменка так и не попала на Олимпийские игры в Лондоне.