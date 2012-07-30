Скандалы Олимпиады-2012. Почему пустуют трибуны на Олимпиаде в Лондоне?

Новости Олимпиады. «Билетный» скандал разгорелся во второй день Олимпиады в Лондоне: незанятыми остались более 12 тысяч мест на трибунах стадионов, сообщает ctv.by со ссылкой на британские СМИ.

Непроданными остаются более 120 тысяч билетов, выделенных иностранным компаниям, уполномоченным заниматься продажами на территории других государств. Кроме того, около 70 тысяч билетов, которые не удалось реализовать за рубежом, не были возвращены организаторам. Еще порядка 50 тысяч билетов на лучшие места и финалы наиболее популярных соревнований продавцы придерживают до последнего момента, надеясь продать их втридорога буквально в последние минуты.

С критикой в адрес Оргкомитета Игр выступили многие парламентарии, в том числе экс-глава либеральных демократов и участник Олимпиады-1964 в Токио Мензис Кэмпбелл.

Мензис Кэмпбелл, британский политик, бывший спортсмен-спринтер:

Для спортсмена нет более гнетущего зрелища, чем пустые трибуны.

Организаторы Олимпийских игр в Лондоне всячески пытаются избежать скандала, назревающего вокруг пустующих VIP-секторов, отведенных специально для официальных лиц, спортсменов, спонсоров и представителей СМИ. На забронированных для VIP-персон местах пока можно видеть лишь британских солдат, которых попросили временно заполнить пустующие ложи.

Как пояснил глава оргкомитета Себастьян Коэ, организаторы мероприятий в эти выходные предлагали места в секторах для аккредитованных лиц солдатам, привлеченным к охране правопорядка на стадионах. Им разрешалось занять пустующие места после того, как они сдали смену и закончили выполнять свои прямые обязанности. Однако принудительно солдат на трибуны никто не сгонял, подчеркивают в оргкомитете, сообщает ctv.by со ссылкой на CNN.

Себастьяна Коэ, глава оргкомитета Великобритании:

Если они хотят сидеть и смотреть, они могут это делать. Не думайте, это не мобилизация армии, направленная на решение проблемы.

При этом Себастьян Коэ настаивает на том, что в большинстве случаев на олимпийских мероприятиях пустуют лишь единичные места, а трибуны забиты до предела. Сложившаяся ситуация, по словам главы оргкомитета, традиционна для первых дней Олимпиады, пока спонсоры и представители национальных олимпийских комитетов пытаются организовать свои графики и определить, какие соревнования они смогут посетить, а какие нет.

Глава Британской олимпийской ассоциации выступил с предложением ввести на Играх «правило тридцати минут», когда спустя полчаса после начала мероприятия пустующее место будет считаться вакантным и его могут занять другие фанаты.

В свою очередь Государственный секретарь Великобритании по культуре, СМИ и спорту Джереми Хант возложил вину за скандальную ситуацию на спонсоров Игр, не сумевшие распределить свои квоты билетов.

Билеты на Олимпиаду в Лондоне для публики продавались по принципу жеребьевки. Необходимо было подать заявку, после чего, из-за большого спроса, случайной выборкой определялись те, кто смогут купить билеты.

Джереми Хант, министр культуры Великобритании:

Конечно, нам очень стыдно за произошедшее. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы заполнить стадионы. Мы полагаем, что это были аккредитованные места, которые предназначались для спонсоров. Но если они и впредь не будут использованы, то мы хотели бы, чтобы эти билеты были реализованы среди всех желающих, потому что именно зрители должны создавать атмосферу праздника. Этот вопрос нужно решить в срочном порядке.

Тем временем, спонсоры отрицают свою вину в неправильном распределении билетов. Однако представитель одной из финансирующих Игры организации на условиях анонимности рассказал газете, что некоторые компании давали сотрудникам по несколько билетов на одно и то же время, и в итоге людям приходится выбирать, куда идти, а остальные билеты просто пропадают, сообщает ctv.by со ссылкой на The Independent.

По самым скромным подсчетам, речь идет о 120 тысячах «потерянных» билетов. Восполнить пробелы на трибунах решили за счет армии и студенчества.

Организаторы Игр сообщили, что в рамках расследования полиция арестовала 20 человек по подозрению в незаконной перепродаже билетов на соревнования Олимпиады. Полиция провела задержания в пятницу и субботу в Стрэнфорде рядом с Олимпийским парком в восточной части города и в Уимблдоне, на юге, где проводятся соревнования по теннису. Двоим задержанным 57-летнему немцу и 30-летней гражданке Словакии уже предъявлены обвинения.