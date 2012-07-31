Скандалы Олимпиады-2012. Британская полиция арестовала подростка за оскорбление олимпийца в Twitter

Новости Олимпиады. Полиция арестовала 17-летнего англичанина, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес британского прыгуна в воду Тома Дэйли в Twitter сообщает ctv.by со ссылкой на The Guardian.

18-летний Том Дэйли вместе с партнером по команде Питером Уотерфилдом занял четвертое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. После этого болельщик написал в твиттере: «Ты подвел своего отца, надеюсь, ты думаешь об этом. Я найду тебя и утоплю в бассейне. От таких как ты, меня тошнит», сообщает ctv.by со ссылкой на Digital Spy.

Это сообщение вызвало большой резонанс в британских СМИ. Спортсмен надеялся получить медаль на Олимпийских Играх. Победу молодой человек хотел посвятить своему отцу, который скончался год назад от рака.

Пользователь Twitter принес свои извинения, объясняя свой поступок тем, что был крайне расстроен выступлением спортсмена. Обвинения задержанному пока не предъявлены, полиция проводит расследование.

Справка ctv.by

Британские стражи правопорядка на Олимпиаде в Лондоне особое внимание уделяют проблеме так называемых интернет-троллей – пользователей, которые, преследуют и оскорбляют других, пользуясь анонимностью, предоставленной Интернетом, сообщает ctv.by со ссылкой на британскую прессу.