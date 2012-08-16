Скандалы Олимпиады-2012. Беларусь обжалует решение о дисквалификации Надежды Остапчук

Новости Беларуси. Как сообщает Национальный олимпийский комитет, белорусская сторона готовится обжаловать решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации чемпионки Олимпийских Игр-2012 в толкании ядра Надежды Остапчук.

Беларусь будет бороться за возвращение золотой олимпийской медали, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета, помощник президента Беларуси по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма Игорь Заичков.

Игорь Заичков, помощник президента Беларуси по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:

В крови спортсменки был обнаружен допинг, это подтвердили обе пробы – А и Б. Мы будем разбираться, что произошло, проведем расследование. Мы еще поборемся за медаль нашей спортсменки, будем до последнего отстаивать ее интересы.



Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Чеслав Шульга считает, что инцидент с дисквалификацией Остапчук – досадная ошибка и не отрицает того, что ситуация – часть большой истории, связанной с дисквалификацией ещё одного белорусского спортсмена Ивана Тихона. Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отстранить метателя молота Ивана Тихона от участия в Олимпийских играх в Лондоне. Причиной послужил положительный результат допинг-пробы, взятой на Олимпиаде-2004 в Афинах.

Чеслав Шульга, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Мы по-прежнему считаем и воспринимаем Надю только как олимпийскую чемпионку. Мы видим в этом какую-то ошибку, надеемся, что решение будет пересмотрено. Мы считаем, что это могут быть звенья одной цепи, которые касаются Тихона, известного белорусского спортсмена.

А ведь недавно, в интервью одному из национальных телеканалов Надежда Остапчук в статусе олимпийской чемпионки заявляла, что считает несправедливым и неспортивным решение об отстранении белорусского атлета Ивана Тихона от соревнований. Кто знал, что через пару-тройку дней спортсменка сама окажется в центре несправедливости...

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Ваня – человек, который посвятил всю свою жизнь спорту. Очень обидно, что так произошло. С ним обошлись несправедливо. Получается, что для одних правила действуют, а для других нет – двойные стандарты. Это не по-спортивному. Все должны быть в равных условиях. Должны быть четкие правила. Как человек может быть наказан за что-то спустя 8 лет? Они отобрали у него медаль Афин и дисквалифицировали только сейчас. Это уже двойное наказание. Плюс за Пекин спортсмен был отстранен просто ни за что, из-за ошибки самого Олимпийского комитета. В это время он мог бороться за звания чемпиона мира и чемпиона Европы. Нужны специалисты (спортивные юристы), которые могли бы отстаивать наше мнение, защищать репутацию нашей страны на любом уровне. Но пока таких людей у нас пока нет.

Напомним, после победы на Олимпийских Играх в британской столице Надежда Остапчук награждена орденом Отечества III степени. По словам пресс-секретаря президента Павла Лёгкого, спортсменку не будут лишать почётной награды.

Павел Лёгкий, пресс-секретарь президента Беларуси:

К белорусам на этой Олимпиаде исключительно предвзятое отношение. Примеры тому известны: это и бокс, и тяжелая атлетика. И решение лишить Надежду награды будет, безусловно, обжаловано. Надо дождаться, как пройдет разбирательство по этому делу. Не стоит спешить с выводами. И тем более – отбирать награду… Она исключительно заслуженный человек, достойный высоких государственных наград.

Директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Александр Ванхадло сообщил, что НАДА и белорусская федерация легкой атлетики проведут собственное расследование инцидента, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Александр Ванхадло, директор Национального антидопингового агентства:

30 июля Остапчук сдавала анализы на международный контроль в Кельнской лаборатории. И проба была отрицательной. 4 августа, сразу по приезде в Лондон, Надежда сдала еще один тест, он также дал положительный результат. Был еще один контроль для медалистов Игр сразу после соревнований. И он показал тот же результат, что и предстартовая проба от 4 августа. Что неудивительно: разница была всего в один день. Странно, что 30 июля спортсменка нормально прошла контроль, а уже 4 августа – нет. Дисциплинарная комиссия выразила мнение, что Надя могла принять препарат в промежуток с 30 июля по 4 августа. Но я не вижу смысла в однократном приеме примоболана, который нашли, так как это не тот препарат, который даст преимущество при одноразовом приеме, он не успеет подействовать.

По истечении двадцати одного дня мы должны определить, откуда в организме Остапчук взялся этот препарат. Пока совершенно непонятно, как это могло произойти.

Бывший главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Александр Рудских уверен, что спортсменку Надежду Остапчук просто подставили, сообщает сtv.by со ссылкой на «Спортивную панораму».

Александр Рудских, бывший главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике, заслуженный тренер СССР:

Как можно ставить в вину спортсменке и ее тренеру использование запретного вещества, когда весь мир в курсе тех методик, которые в настоящее время применимы? Поднаторевшие в этом деле спецы знают, за сколько дней определяются анаболики в организме спортсмена. В конце июля проба Остапчук оказалась отрицательной и вдруг августа в организме спортсменки найден запрещенный препарат. Здесь налицо провокация, да, мы не можем однозначно сказать, кто это сделал, но то, что сие сделано умышленно недругами тренера и спортсменки, неоспоримо. Зная профессионализм и спортсменки, и тренера, я уверен, что они не могли за пять дней начать применять подобный препарат. А тот, вполне допускаю, мог попасть в организм Остапчук путем подсыпания или подливания жидкости в еду. Я думаю, что это понимают все: и в международной федерации, и в МОК, но их позиция, как всегда в отношении белорусских спортсменов, на удивление жесткая и беспринципная. Поэтому ждать от них какого-то сочувствия не приходится.

Надежда Остапчук выразила недоумение по поводу допингового скандала. Как сообщила белорусская спортсменка, все ее пробы, взятые до 30 июля, были чистыми.

Спортсменка предположила: дисквалификация могла стать местью Международного Олимпийского комитета за то, что Иван Тихон и Вадим Девятовский ранее смогли опровергнуть аналогичные обвинения в употреблении допинга, на основании которых их лишили медалей Олимпиады-2008.

Напомним, после Олимпиады в Пекине белорусские спортсмены Иван Тихон и Вадим Девятовский оказались в центре допингового скандала по результатам допинг-проб, взятых у спортсменов на Олимпиаде. Атлеты обвинялись в применении запрещённых препаратов. На Олимпиаде в Пекине Девятовский занял второе место, Тихон – третье. На протяжении двух лет Тихон и Девятовский доказывали свою невиновность. Тихону грозила двухлетняя дисквалификация, Девятовскому – пожизненная, причем у них отобрали олимпийские медали. Спортсмены обратились в Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Расследование дела длилось 19 месяцев и в июне 2010 года все обвинения в адрес спортсменов, связанные с применением допинга на Олимпиаде-2008 в Пекине были сняты, а награды возвращены.

Спортсменка уверена, что горький опыт Тихона и Девятовского как минимум доказал, что с Международным Олимпийским комитетом можно и нужно бороться.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Каждый случай индивидуален. Я понимаю, что нужно бороться. Но, думаю, вряд ли они, унизив Ваню и Вадима, но признав свою ошибку, дадут еще шанс побороться. Посмотрим. Но я уверена, что нам будут чинить препятствия буквально во всем. Возможно, и расследований никаких не будет проводиться. У спортсменов нет никаких прав. Мы хуже рабов. Даже если выяснится, что мне кто-то подбросил запрещенный препарат, медаль все равно заберут, а меня дисквалифицируют. Потому что препарат у меня в крови, а ни у кого-то там еще.

В интервью газете «Прессбол» Надежда отметила, что есть человек, который может быть заинтересован в том, чтобы её подставить.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Тот человек, вы знаете, о ком я говорю, тот, который занимался шантажом, он мне давно обещал: у тебя будут проблемы с допинг-контролем. Сейчас я думаю, что его угроза начинает сбываться, хотя он уже не работает у нас.

Напомним, перед Олимпиадой в Лондоне Остапчук нелестно высказалась о методах управления бывшего главного тренера национальной команды по легкой атлетике Анатолия Бадуева, находящего ныне под арестом, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Прежний главный тренер вспоминал обо мне лишь для того, чтобы попросить выступить на топ-турнире. Когда мы с Александром Николаевичем Ефимовым обращались с какой-то просьбой, в ответ слышали пустопорожние обещания. Не говоря уже о мелких пакостях, которые приходилось терпеть… Чем он вообще занимался? Где это видано, чтобы главный тренер стоял на раздаче маек, трусов и спортивного питания?! Неужели в федерации никто не способен это сделать?! Мне думается, главком должен вместе с личными наставниками выстраивать и контролировать тренировочный процесс, быстро решать возникающие вопросы. Спортсменам нужно знать, что есть на кого опереться, у кого получить поддержку и совет. Мы хотим чувствовать себя защищенными, а не постоянно ждать подлости от тех, кто должен нам помогать».

После дисквалификации Надежды Остапчук золотая медаль досталась новозеландской спортсменке Валери Адамс. Россиянка Евгения Колодко получила серебро вместо бронзы, а на третье место поднялась китаянка Гун Лицзяо. Новозеландская толкательница ядра прокомментировала новость о лишении соперницы медали.

Валери Адамс, новозеландская спортсменка:

Когда мне позвонил шеф новозеландской миссии Дейв Карри, я не могла разобрать, правда ли то, что он говорит, или нет. Эта новость отняла у меня дар речи. Понадобилось некоторое время, чтобы переварить сказанное. Я просто расплакалась, была ошеломлена. Плакала, потому что выиграла, и «золото» теперь мое. Конечно, я очень рада. Эта победа заставляет меня гордиться собой. Также для спортсменов вроде меня отрадно, что система определения допинга работает, и мы все же можем соревноваться чисто. Каковы мои чувства по поводу Остапчук? Вообще никаких. Она – история. Не хочу тратить на Остапчук свою энергию. Сейчас я наслаждаюсь моментом.

Нашу спортсменку поразили неспортивные комментарии госпожи Адамс. Белорусская Надя даже привела по этому случаю белорусскую поговорку: «Не кажы гоп, пакуль не перескочыш». Похоже, эгоистичность соперницы придала Надежде уверенности в себе и в своих силах.

Надежда Остапчук, белорусская спортсменка:

Валери поступила не по-спортивному. Адамс ведь не было даже в стартовых протоколах накануне Игр-2012. Потому что у нее также была положительная проба в 2005 году. Но в отличие от Вани Тихона ее допустили к соревнованиям. К разговору о двойных стандартах. Вот вам новая информация. Меня «закопали», а кого-то тянут. Если слухи такие пошли, значит, у Валери были проблемы. Ведь федерация Новой Зеландии сняла ее с участия на Олимпиаде. Лишь поздно вечером Адамс наконец появилась в протоколах. Поэтому теперешние комментарии Валери просто смешны. Пусть не говорит гоп. Посмотрим, чем все разрешится, для нее в том числе.

Серебряный призёр лондонской Олимпиады, россиянка Евгения Колодко в комментариях сдержанна, сообщает сtv.by со ссылкой на «Весь спорт». Спортсменка признаётся, что не испытывает особого приступа радости по поводу своего медального повышения. Лукавит?

Евгения Колодко, российская спортсменка:

Новость о допинге Остапчук – не самая приятная для меня. В Лондоне я была искренне рада за Надежду! Бронза на этих Играх меня вполне устроила, а сейчас состояние очень непонятное: то ли мне радоваться за своё серебро, то ли расстраиваться за Остапчук.

Хотя, как ни крути, особой радости от своего медального повышения я все-таки не испытываю. Мы с Надей не сказать, чтобы подруги, но я знаю, какой она хороший человек, и очень жалко, что ее судьба сложилась таким образом. Пересекаться на стартах мы начали только с прошлого года, но как хорошего рыбака видно из далека, так и хорошего человека с первых встреч. Надежда Остапчук вызывает у меня исключительно положительные эмоции. Если окажется, что это решение какое-то недоразумение и контрольная проба «Б» будет отрицательной – я буду только рада! Многие меня сейчас поздравляют с серебром, но я даже и не знаю, как на это реагировать.

То ли слова Евгении Колодко, то ли смысл пословицы, приведённой в интервью белорусским СМИ Надеждой Остапчук, растопил лёд в сердце Валери Адамс, неизвестно, но на днях новозеландская спортсменка признала, что наша Остапчук была лучшей на Олимпиаде в Лондоне.

Валери Адамс, новозеландская спортсменка:

За два месяца до Олимпиады Остапчук демонстрировала серьезные броски, очень серьезные. Приехав на Игры, она продолжила толкать очень хорошо. Но я никогда не хотела даже предполагать ничего такого, даже несмотря на то, что некоторые люди высказывались относительно ее формы, бросков и так далее.

Тем временем, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Сергей Тетерин в интервью «Спортивной панораме» пообещал, что с белорусской стороны будет сделано всё возможное для того, чтобы по итогам расследования было принято справедливое решение.

Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Если откровенно, то говорить о шансах на успех рано. Могу лишь сказать, что с нашей стороны будет сделано всё возможное для того, чтобы по итогам расследования было принято справедливое решение. Для нас Надежда Остапчук по-прежнему олимпийская чемпионка.

Будем надеяться, что награду белорусской Надежде никому возвращать не придётся.