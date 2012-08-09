Скандалы Олимпиады-2012. Американский дзюдоист дисквалифицирован за употребление марихуаны

Новости Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал американского дзюдоиста Николаса Дельпополо за употребление запрещённых препаратов. Допинг-проба, взятая у спортсмена накануне олимпийских соревнований, дала положительный результат. В образце крови дзюдоиста обнаружен продукт метаболизма одной из разновидностей каннабиноидов, попросту марихуаны.

Дисциплинарная комиссия МОК постановила, что результат 23-летнего спортсмена, занявшего седьмое место в своей весовой категории, должен быть аннулирован. Николас Дельпополо стал первым участником Олимпиады, который провалил допинг-тест в соревновательный период.

Спортсмен согласен с изгнанием из олимпийской деревни, хотя и утверждает на том, что употреблял марихуану непреднамеренно, даже не зная об этом. В свое оправдание Дельпопопло заявил, что ещё до отъезда на Олимпиаду нечаянно съел пищу, которая была приготовлена с марихуаной, но он об этом тогда не знал.

Николас Дельпополо, американский дзюдоист:

Положительный результат моей допинг-пробы могу объяснить лишь едой, которую я принимал до приезда в Лондон. Я абсолютно не знал, что она содержала подобные вещества. Прошу прощения у Олимпийского комитета США, болельщиков и партнеров по команде. Произошла нелепая ошибка. Я по-прежнему буду тренироваться. В 2014 году вновь начну выступать на соревнованиях и готовиться к Играм-2016.

Самый известный случай употребления марихуаны американскими спортсменами произошел с легендарным пловцом Майклом Фелпсом. В феврале 2009 года Федерация плавания США приняла решение отстранить Фелпса от соревнований. Поводом для подобных действий стала статья в английской газете News of the World, где был размещён снимок спортсмена, на котором тот изображен со стеклянной трубкой, предназначенной для курения марихуаны. Фотография была сделана на вечеринке в университете штата Южная Каролина. Издание News of the World утверждает, что представители пловца предлагали большие деньги, за то, чтобы фотография не попала в печать, но, как видим, фото все же было опубликовано.



Тогда Фелпс избежал штрафных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Несмотря на то, что марихуана занесена в список запрещенных WADA препаратов, ее употребление во внесоревновательный период не предполагает наказания.

Джон Фейхи, президент антидопингового агентства:

Каждый, кто попадается на допинге, покрывает себя несмываемым пятном позора, особенно у себя на родине. Мы все разочарованы тем, что чемпион Олимпиады в Пекине повел себя таким образом. Дополнительных мер по этому поводу WADA принимать не будет.

Фелпс признал свою вину и пообещал, что подобный инцидент имел место в его карьере в первый и последний раз.

Майкл Феплс, американский пловец:

История с марихуаной стала частью моей жизни, и мне никуда теперь не деться. Мне 23 года, и несмотря на свои достижения в спорте, я повел себя по-детски и неподобающе.

За подобный проступок пловец заплатил штраф в размере 570 долларов. Фелпсу тогда удалось избежать тюремного заключения сроком до 30 дней: такое наказание предусмотрено в Южной Королине за употребление марихуаны. Леон Лотт, шериф графства Ричлэнд, в интервью американской прессе назвал именитого пловца наркоманом.

Леон Лотт, шериф графства Ричлэнд:

Для меня дело Фелпса ничем не отличается от массы других подобных дел. Более того, оно даже намного легче – ведь у нас есть фотография наркомана и публичное признание его вины.

История профессионального спорта знает немало случаев употребления спортсменами «травки». Всё началось с канадца Росса Ребальятти, первого в истории олимпийского чемпиона по сноуборду. Спортсмен, выигравший в 1998 году золото, лишился позже своей медали после того, как был уличен в курении «травы». Позже, правда, награду ему вернули, поскольку в то время марихуана не входила в список запрещенных препаратов.

Из японской элитной лиги были с позором изгнаны и пожизненно дисквалифицированы российские сумоисты, братья Борадзовы, после того, как в их анализах обнаружили следы марихуаны.

Венгерский борец Петер Фаркаш, олимпийский чемпион Барселоны-1992, за хранение и распространение оказался в тюрьме на пять лет.

Еще один олимпийский чемпион, норвежский лыжник Ларс Бистоль, выигравший «золото» в Турине, в январе 2009-го дисквалифицирован на четыре месяца за курение марихуаны.

Подвергались дисквалификации «за марихуану» хоккеист сборной России Сергей Зиновьев и футболист Александр Тихоновецкий.