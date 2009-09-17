Символикой «Динамо» оплатят детский спорт

Президиум БФСО «Динамо» утвердил положение об использовании официальной символики общества.

Председатель динамовского общества Юрий Бородич отметил, что необходимость подготовить подобный документ возникла не сегодня. В последние годы ряд коммерческих организаций, работающих со спортивными командами, выступали под именем «Динамо», не имея на то юридических оснований. Эмблема «Динамо» давно стала настоящим брендом, который знает каждый любитель спорта. На протяжении многих десятилетий спортсмены, выступающие под знаменем «Динамо», добивались выдающихся результатов на соревнованиях самого высокого уровня. Именно поэтому руководство БФСО «Динамо» решило упорядочить использование официальных геральдических символов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности другими юридическими и физическими лицами.

Юрий Бородич считает, что проблем здесь возникнуть не должно. В частности, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Владимир Наумов полностью поддержал эту инициативу и пообещал, что как только соответствующие документы будут готовы, ФХРБ и динамовский клуб станут настоящими партнерами БФСО «Динамо». Также и руководство футбольного клуба «Динамо-Минск» готово сотрудничать в этом направлении. Что касается гандбольного клуба «Динамо» (Минск), то он не является коммерческой структурой и функционирует в структуре БФСО «Динамо».

В соответствии с положением, которое полностью соответствует законодательству Республики Беларусь, стороны заключают лицензионный договор на право использования динамовской символики. Размер лицензионного вознаграждения за это устанавливается с учетом экономических подходов. В частности, для коммерческих организаций он устанавливается в пределах от 2% до 5% от объема выручки за соответствующий период. При этом для коммерческих предприятий, имеющих рентабельность реализуемой продукции более 12%, процент отчислений может быть увеличен. Полученные средства БФСО «Динамо» будет использовать исключительно на развитие спорта, в частности, детско-юношеских спортивных школ, сообщает БЕЛТА.