Прямой эфир

Символ чемпионата мира по хоккею-2014 появился на привокзальной площади Минска

25 ноября 2013 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лесной Волот – на привокзальной площади. Зубр-хоккеист радушно встречает гостей столицы. Главный символ Синеокой вдохновил дизайнеров на создание эмблемы чемпионата мира по хоккею-2014. Еще один зубр-хоккеист занял почетное место возле железнодорожного вокзала. Огромный плакат с талисманом чемпионата – достойное украшение города.

Красочный Волот уже успел завоевать популярность у туристов и жителей Минска. Фото с зубром гости города увезут как память о столице чемпионата мира по хоккею-2014, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканский турнир по мини-футболу среди католических священников прошел в Лепеле
25 ноября 2013 16:49

Республиканский турнир по мини-футболу среди католических священников прошел в Лепеле

К чемпионату мира по хоккею около Национальной библиотеки появится современная фан-зона
22 ноября 2013 18:09

К чемпионату мира по хоккею около Национальной библиотеки появится современная фан-зона

Мини-футбольная площадка с искусственным покрытием появилась в Клецке
22 ноября 2013 13:46

Мини-футбольная площадка с искусственным покрытием появилась в Клецке