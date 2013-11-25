Символ чемпионата мира по хоккею-2014 появился на привокзальной площади Минска

Новости Беларуси. Лесной Волот – на привокзальной площади. Зубр-хоккеист радушно встречает гостей столицы. Главный символ Синеокой вдохновил дизайнеров на создание эмблемы чемпионата мира по хоккею-2014. Еще один зубр-хоккеист занял почетное место возле железнодорожного вокзала. Огромный плакат с талисманом чемпионата – достойное украшение города.

Красочный Волот уже успел завоевать популярность у туристов и жителей Минска. Фото с зубром гости города увезут как память о столице чемпионата мира по хоккею-2014, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.