Сильнейшие атлеты нашей страны готовятся к чемпионату Беларуси

Он пройдет 12-13 февраля в Могилеве.

Одним из самых зрелищных видов обещает стать толкание ядра. Так в соревновании женщин планируют выступить чемпионка Олимпиады-2000 Янина Провалинская-Карольчик, серебряный призер Олимпиады-2008 Наталья Михневич, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Надежда Остапчук, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2009 Елена Копец и другие.

В мужском толкании ядра можно будет увидеть выступление бронзового призера Пекинской Олимпиады, чемпиона мира-2003 Андрея Михневича, финалиста Олимпиады-2008 и чемпионата мира-2009 Павла Лыжина.

Ровно через месяц в Катаре пройдет чемпионат мира в помещении.