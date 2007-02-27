Швейцарский теннисист Роджер Федерер побил очередной рекорд

Лучший теннисист планеты записал на своё имя новое достижение по продолжительности бессменного пребывания во главе рейтинг-листа АТР. Рекордная серия Федерера началась 2 февраля 2004 года, а значит мировую классификацию он возглавляет на протяжении уже 161 недели подряд, в то время как бывший рекорд - 160 недель - принадлежал легендарному американцу Джимми Коннорсу, и был установлен в 1977 году.



Сам швейцарец признался, что очень ждал этого момента, ведь ему удалось побить один из самых значимых рекордов-долгожителей в мировом теннисе. Тем не менее, Федерер уже мечтает покорить новые вершины. Под прицелом достижения другого американца - Пита Сампраса - 14 побед на турнирах Большого Шлема, у Роджера их пока 10, и суммарные 286 недель во главе мировой табели о рангах.