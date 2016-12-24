Шведский форвард подписал контракт с минским ХК «Динамо»

Новости Беларуси. В составе минского Динамо тем временем пополнение:

в ряды зубров влился опытный шведский нападающий Фредрик Петтерссон.

Его путь к большому хоккею начинался в клубе Фрелунда. В середине 2000 у Петтерссона были попытки покорить площадки Северной Америки, но успехом они не увенчались. В дальнейшем Фредрик играл в различных европейских клубах, в том числе в КХЛ. Последним местом работы 29-летнего форварда было нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».