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Шведский форвард подписал контракт с минским ХК «Динамо»

24 декабря 2016 17:29
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Новости Беларуси. В составе минского Динамо тем временем пополнение:

в ряды зубров влился опытный шведский нападающий Фредрик Петтерссон.

Его путь к большому хоккею начинался в клубе Фрелунда. В середине 2000 у Петтерссона были попытки покорить площадки Северной Америки, но успехом они не увенчались. В дальнейшем Фредрик играл в различных европейских клубах, в том числе в КХЛ. Последним местом работы 29-летнего форварда было нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпион мира в составе сборной Швеции присоединится к минскому «Динамо» уже на Кубке Шпенглера, который стартует в Швейцарии 26 декабря.

# Хоккей Беларуси

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