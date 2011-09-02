Штанге: Мы не боимся ни Франции, ни Боснии

Свой футбольный уик-энд боснийские болельщики начали, конечно, с покупки билетов. В футболе ведь первым делом игра. А в большой игре — большие ставки. Расстояние в полторы тысячи километров они преодолели не просто ради победы — ради путевки на чемпионат Европы.

Берндт Штанге, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы не боимся ни Франции, ни Боснии. Это очень важно.

За последний год белорусская сборная научилась не только не бояться, но и побеждать соперника. В этом отборочном туре увезти из Минска три победных очка пока никому не удалось. И упускать преимущество наши футболисты не намерены.

Даниэль Дойе:

Во Франции очень мало информации о белорусском спорте, но мы все равно знаем о вашей национальной сборной, о некоторых ваших футбольных клубах.

Даниэль хоть и не болеет за Боснию, но в Минск приехал не случайно. Следить за футболом по всей Европе для француза — настоящее хобби. Он даже представляется как-то по-особенному — спортивный турист.

Даниэль Дойе:

Мне понравились ваши люди, ваши девушки. Особенно то, что они становятся веселее перед футбольным матчем.

Кстати, чтобы попасть на сам матч даже за день до игры, все равно пришлось выстоять в очереди. Всего же на руках у болельщиков оказалось более 20 тысяч билетов. Для гостей из Боснии и Герцеговины организовали даже отдельную передвижную кассу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кассир стадиона «Динамо»:

Обычно группами подходят покупать. За сегодня продали им примерно 50 билетов, вчера еще 200. Думаю, что в основном вечером будут подходить.

Вечером работы прибавится не только у кассиров, но и у сотрудников милиции. Не зря же именно боснийцы на весь Старый свет славятся талантом незаметно проносить на стадион запрещенные баннеры и пиротехнику.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

По каждому их них у нас есть фактически полное досье — кто он, что он, чем он «прославился». Поэтому сегодня к ним у нас будет особенный интерес.