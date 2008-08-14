Шестой рабочий день Олимпиады стал для некоторых спортсменов выходным

Из-за сильного ливня отменены все 14 матчей теннисного турнира, которые организаторы планируют провести завтра. По той же причине не смогли стартовать и участники соревнований по академической гребле, в числе которых и три белорусских экипажа. А вот финалы состязаний по гребному слалому были прерваны через полчаса после начала в связи со штормом. По прогнозам синоптиков, сильный дождь и ветер будут в столице Поднебесной всю ночь, улучшиться погода только завтра к обеду.