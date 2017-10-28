Шесть матчей были сыграны сегодня в Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Команда «Беларусь (U-20)» встречалась во Дворце спорта с «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Юрия Файкова подошли к этой игре с пятью кряду поражениями в пассие и горячим желанием наконец взять три очка.
Новости Беларуси. Команда «Беларусь (U-20)» встречалась во Дворце спорта с «Химиком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Юрия Файкова подошли к этой игре с пятью кряду поражениями в пассие и горячим желанием наконец взять три очка.
Хозяева льда с первых минут обосновали свои претензии на лидерство. Молодёжка надолго запирала «Химик» в его зоне, в том числе при игре в равных составах. Результат не заставил себя долго ждать – 2:0 к первому перерыву, и 4:1 ко второму. Юрий Файков был привычно эмоционален, так что сборники не сбавляли оборотов и в заключительной трети. В остатке – крупная победа хозяев – 7:1. Один из героев – форвард молодёжки Виктор Бовбель, который сделал свой первый хет-трик в Экстралиге.
Вообще этот игровой день выдался богатым на крупные победы. «Лида» разгромила «Могилев», «Динамо-Молодечно» с разницей в десять шайб выиграло у «Витебска», а «Юность» унизила в Жлобине «Металлург». В центральном матче дня «Гомель» всухую одолел лидера – «Шахтер».