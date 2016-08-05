«Шел, флаг нес и дрожал весь»: о чувствах знаменосца олимпийской сборной рассказал Александр Романьков

Новости Беларуси. Нести флаг сборной своего государства на Олимпиаде – особая миссия, уверен Александр Романьков. На стартах в Пекине олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира был знаменосцем белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию, знаменосец белорусской делегации в Пекине-2008:

Где-то первые метров 15 я шел, флаг нес и дрожал весь. И все это было торжественно и понятно, что это флаг моей страны. Я представляю, а за мной идет вся команда. А за командой – вся Беларусь.

Эмоции высшей пробы не подвластны никаким годам.

На легендарном фехтовальщике даже форма из олимпийского Пекина.

Болеть за наших будет вместе со всей страной.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию, знаменосец белорусской делегации в Пекине-2008:

Очень хотелось бы, чтобы те традиции, та слава спортивная, которая у нас есть, продолжилась теми ребятами, которые сейчас будут плавать, грести, фехтовать.

Знаменитый олимпийский Мишка и свежее расписание стартов. В этом доме всегда жил спорт.

В свои 80 Анатолий Архипович играет в теннис, волейбол и футбол.

Рецепт бодрости духа в ежедневной зарядке и любви к большому спорту. Геофизик по призванию и лирик в душе – он не только болеет за спортсменов, но и посвящает им песни.

В сочинении Анатолия Архиповича – вальс для Дарьи Домрачевой

А этот «музыкальный призыв» – для олимпийцев в Рио.