Шеф миссии НОК Нидерландов: «Мы с нетерпением ждем начала II Европейских игр в Минске»

Новости Беларуси. Спортивная деревня, специально построенный пищеблок, а также другие объекты инфраструктуры II Европейских игр произвели неизгладимое впечатление на инспекционную комиссию, которая прибыла в Минск с заключительной проверкой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Питер Ван Ден Хугенбанд, шеф миссии НОК Нидерландов:

Могу сказать, что мы с нетерпением ждем начала II Европейских игр в Минске. Сам город и вся инфраструктура уже живут предстоящим праздником. Мы успели познакомится с рядом объектов. Все очень хорошо. Видна работа оргкомитета. Мне остается только вернуться домой и рассказать своим спортсменам, какие прекрасные условия их ожидают.