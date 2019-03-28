Шеф миссии НОК Нидерландов: «Мы с нетерпением ждем начала II Европейских игр в Минске»
Новости Беларуси. Спортивная деревня, специально построенный пищеблок, а также другие объекты инфраструктуры II Европейских игр произвели неизгладимое впечатление на инспекционную комиссию, которая прибыла в Минск с заключительной проверкой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках «Дня открытых дверей» высокопоставленные гости, а это 36 делегатов, в том числе 16 шефов миссий Национальных Олимпийских комитетов Европейских стран, осмотрели ключевые спортивные площадки предстоящего мультифорума. Гости также провели ряд совместных заседаний.
«Они были очень удивлены»: 16 шефы НОК Европы провели последнюю инспекцию в Минске
Обсуждали темы безопасности, медицины и антидопинговую программу.
Питер Ван Ден Хугенбанд, шеф миссии НОК Нидерландов:
Могу сказать, что мы с нетерпением ждем начала II Европейских игр в Минске. Сам город и вся инфраструктура уже живут предстоящим праздником. Мы успели познакомится с рядом объектов. Все очень хорошо. Видна работа оргкомитета. Мне остается только вернуться домой и рассказать своим спортсменам, какие прекрасные условия их ожидают.
II Европейские игры стартуют 21 июня в Минске. На этих соревнованиях будут разыграны 199 комплектов наград в 15 видах спорта.