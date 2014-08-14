Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок. Азаренко на 6-ом месте

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова в 10-ый раз подряд возглавила Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes в период с июня 2013 по июнь 2014.

Доход Шараповой за прошедший год - $24,4 млн.

В основном это доходы от рекламных контрактов. Теннисистка является и самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу ее коммерческих интересов входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес.

К слову, для Марии Шараповой находиться на вершине рейтингов - дело привычное. В 2014 она также возглавляет рейтинг 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта, входит в список самых ярких звезд бизнеса младше 30 лет и рейтинг 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии Forbes. К тому же, в разные годы Шарапова выигрывала все турниры серии Большого шлема.

Белоруска Виктория Азаренко россиянке с белорусскими корнями пока уступает - и в спорте, и в заработке.

У самой знаменитой теннисистки Беларуси 6 место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира и дважды выигранный один из четырех турниров серии Большого шлема (Australian Open - 2012 и 2013).

По оценке Forbes Азаренко заработала $11,1 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок. Полный список:

1. Мария Шарапова - $24,4 млн - теннис

2. Ли На - $23,6 млн - тенниc

3. Серена Уильямс - $22 млн - теннис

4. Ким Юна - $16,3 млн - фигурное катание

5. Даника Патрик - $15 млн - автогонки

6. Виктория Азаренко - $11,1 млн - теннис

7. Каролин Возняцки - $10,8 млн - теннис

8. Агнешка Радваньска - $6,8 млн - теннис

9. Ана Иванович - $6,4 млн - теннис

10. Паула Кример - $5,5 млн - гольф

Дальновидных родителей такой список прибыльных видов спорта как минимум заставляет задуматься. А вот сами будущие чемпионы, делая первые шаги, о выгоде не задумываются.