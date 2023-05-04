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Шарангович закончил свою третью игру в плей-офф НХЛ с отрицательным показателем полезности

04 мая 2023 14:16
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В первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Каролина» дома разгромила «Нью-Джерси», за который выступает Егор Шарангович – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Шарангович закончил свою третью игру в плей-офф НХЛ с отрицательным показателем полезности-1

Белорусский нападающий играл в третьем звене, провел на льду 7 минут 46 секунд, результативных баллов не набрал и закончил встречу с показателем полезности «-1». Для Шаранговича это была третья игра в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Напомним, в регулярном чемпионате форвард провел 75 поединков и набрал 30 баллов.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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