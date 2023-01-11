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Шарангович случайно забил в свои ворота во время матча НХЛ

11 января 2023 11:05
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Забил, но своей же команде. Егор Шарангович отметился автоголом в очередном матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович случайно забил в свои ворота во время матча НХЛ-1

«Нью-Джерси» на выезде был сильнее «Каролины» – 5:3. Наш форвард оказался причастен ко второму взятию ворот хозяевами. Он пытался помешать одному из нападающий неприятельской дружины, однако поймал рикошет. Увернуться от шайбы было невозможно. Таким образом, у Шаранговича осталось 17 бомбардирских действий в 41-м матче.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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