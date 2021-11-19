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Шарангович провёл очередной матч в составе «Нью-Джерси». Сильнее оказалась «Флорида»

19 ноября 2021 14:35
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Егор Шарангович провел очередной матч Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус был заметен на льду, однако результативными действиями не отличился.

Шарангович провёл очередной матч в составе «Нью-Джерси». Сильнее оказалась «Флорида»-1

Айс-тайм форварда составил 16 минут и 12 секунд. За это время он три раза бросил по воротам и заработал -1 коэффициента полезности. Впрочем, такая статистика вполне объяснима. «Нью-Джерси» по-прежнему лихорадит. Этой ночью «дьяволы» вчистую уступили «Флориде» – 1:4.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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