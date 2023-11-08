Шарангович признан первой звездой матча в НХЛ

Два ассиста Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Нэшвилл» в одном из матчей чемпионата НХЛ. Наш форвард принял самое непосредственное участие в камбэке, за что и получил титул первой звезды противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус действовал во втором звене и мог сам забросить. Но выход один в ноль не реализовал. Зато затем здорово закрывал шайбу у борта, накрутил двух оппонентов и зряче отпассовал на партнера. Последний из убойной позиции был точен. Всего Шарангович провел на льду почти 18 минут. Таким образом, в новом сезоне у нашего соотечественника стало 2+3 в 12 дуэлях.