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Шарангович признан первой звездой матча в НХЛ

08 ноября 2023 12:13
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Два ассиста Егора Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Нэшвилл» в одном из матчей чемпионата НХЛ. Наш форвард принял самое непосредственное участие в камбэке, за что и получил титул первой звезды противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович признан первой звездой матча в НХЛ-1

Белорус действовал во втором звене и мог сам забросить. Но выход один в ноль не реализовал. Зато затем здорово закрывал шайбу у борта, накрутил двух оппонентов и зряче отпассовал на партнера. Последний из убойной позиции был точен. Всего Шарангович провел на льду почти 18 минут. Таким образом, в новом сезоне у нашего соотечественника стало 2+3 в 12 дуэлях.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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