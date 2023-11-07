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«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею

07 ноября 2023 13:54
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8 ноября на «Чижовка-Арене» стартует Кубок Президентского спортивного клуба. В турнире примут участие юниорские сборные Беларуси и Казахстана, юношеская дружина России и женская сборная России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею-1

Команды завершают последние приготовления, проводят заключительные тренировки и горят желанием проверить свои силы на фоне остальных соперников.

«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею-4

Павел Канарский, главный тренер юношеской сборной России:
С учетом сегодняшней обстановки, такие турниры в Казахстане, в Минске проводятся, международные, с участием сборных, которые старше. Для нас это шанс проверить ребят, посмотреть, как они выглядят на международной арене с командами более старшими. Там будет команда U18. Посмотреть, как они развиваются, прогрессируют. И уже смотреть за ними, наблюдать именно через игры.

«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею-7

Илья Лахнов, нападающий юниорской сборной Беларуси:
Это очень важно, так как у нас сейчас нет чемпионата мира, сыграть с командой, которая будет участником чемпионата мира, Казахстаном. Также посмотреть, как Россия U16 будет с нами. Ну и против женской сыграем – посмотрим, отыграемся за то поражение.

«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею-10

8 ноября в расписании турнира значатся два поединка. В полдень начнется матч женской и юношеской сборных России, а в 16 часов на лед выйдут юниорские команды Беларуси и Казахстана.

# Хоккей # Фотофакт

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