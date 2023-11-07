«Шанс проверить ребят». Минск готовится принять Кубок ПСК по хоккею

8 ноября на «Чижовка-Арене» стартует Кубок Президентского спортивного клуба. В турнире примут участие юниорские сборные Беларуси и Казахстана, юношеская дружина России и женская сборная России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды завершают последние приготовления, проводят заключительные тренировки и горят желанием проверить свои силы на фоне остальных соперников.

Павел Канарский, главный тренер юношеской сборной России:

С учетом сегодняшней обстановки, такие турниры в Казахстане, в Минске проводятся, международные, с участием сборных, которые старше. Для нас это шанс проверить ребят, посмотреть, как они выглядят на международной арене с командами более старшими. Там будет команда U18. Посмотреть, как они развиваются, прогрессируют. И уже смотреть за ними, наблюдать именно через игры.

Илья Лахнов, нападающий юниорской сборной Беларуси:

Это очень важно, так как у нас сейчас нет чемпионата мира, сыграть с командой, которая будет участником чемпионата мира, Казахстаном. Также посмотреть, как Россия U16 будет с нами. Ну и против женской сыграем – посмотрим, отыграемся за то поражение.