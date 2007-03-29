Шанс попасть в юношескую сборную по водному поло

28 марта в Минске стартовали республиканские олимпийские дни молодежи по водному поло, среди юношей 16 - 17 лет.

Помимо определения лучшей команды страны в этом возрасте, тренеры подбирают кандидатов в юношескую сборную.

Ватерполистам 1990 - 1991 годов рождения в следующем году предстоит бороться на юношеском Чемпионате Европы. И именно сейчас по итогам выступления в олимпийских днях молодежи наставники возьмут на заметку самых одаренных и перспективных ребят. Так что стимул у молодых игроков показать себя в наилучшем свете серьезный. Впрочем, и победить на турнире, наверняка, мечтают все без исключения игроки.

Олимпийские дни молодежи, как и большинство республиканских турниров, проводятся по круговой системе, и лучшая команда определится по наибольшей сумме набранных очков. Участвуют в соревнованиях пять отечественных дружин, и вне конкурса довольно сильная команда из Вильнюса.



Ожидается, что спор за "золото" развернется между ватерполистами Минска и Брестской области. 28 марта и столичная и брестская дружины одержали уверенные победы над витебской и могилевской командами соответственно. Гости из Вильнюса также начали выступление на турнире успешно, переиграв в стартовом поединке гомельчан.