«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. Солигорский волейбольный «Шахтер» терпит поражение в первом матче третьего квалификационного раунда мужской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Виктора Бекши на выезде без вариантов уступила сербской «Воеводине» 0:3. Счет по партиям 21:25, 18:25 и 18:25. Ответный матч пройдет 27 ноября в Минске.