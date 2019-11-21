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«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов

21 ноября 2019 20:49
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Новости Беларуси. Солигорский волейбольный «Шахтер» терпит поражение в первом матче третьего квалификационного раунда мужской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов-1

Команда Виктора Бекши на выезде без вариантов уступила сербской «Воеводине» 0:3. Счет по партиям 21:25, 18:25 и 18:25. Ответный матч пройдет 27 ноября в Минске.

«Шахтёр» проиграл «Воеводине» в Лиге чемпионов-4

# Волейбол # Фотофакт

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