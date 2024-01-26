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«Шахтёр» проиграл, но сохранил лидерство в хоккейном чемпионате Беларуси

26 января 2024 11:45
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«Витебск» обыграл «Шахтер» в главном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» проиграл, но сохранил лидерство в хоккейном чемпионате Беларуси-1

Таким образом, «медведи» немного сократили свое отставание от лидера. Счет открыл фаворит. Под занавес первого периода отличился Владислав Кулиев. Во второй 20-минутке хозяева инициативу перехватили и сами повели – 2:1. Однако практически под самую сирену Денис Григоркевич сравнял цифры на табло. Но последнее слово осталось за северянами. Викторию им принес Артем Смирнов. Так, разрыв между первой и второй дружинами чемпионата составляет 6 очков. «Динамо» благодаря виктории над «Локомотивом» ушло с последнего места.

# Хоккей Беларуси

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