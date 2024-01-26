«Шахтёр» проиграл, но сохранил лидерство в хоккейном чемпионате Беларуси

Таким образом, «медведи» немного сократили свое отставание от лидера. Счет открыл фаворит. Под занавес первого периода отличился Владислав Кулиев. Во второй 20-минутке хозяева инициативу перехватили и сами повели – 2:1. Однако практически под самую сирену Денис Григоркевич сравнял цифры на табло. Но последнее слово осталось за северянами. Викторию им принес Артем Смирнов. Так, разрыв между первой и второй дружинами чемпионата составляет 6 очков. «Динамо» благодаря виктории над «Локомотивом» ушло с последнего места.