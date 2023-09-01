«Шахтёр» на одну шайбу обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Шахтер» обыграл «Юность» в самой принципиальной дуэли вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главные события произошли не в концовке, а в начале.

В первом периоде соперники по разу огорчили друг друга. А на старте второго отрезка «горняки» вновь повели. Однако на сей раз минчане возразить не смогли ничем. Так и закончили – 2:1. С перевесом всего в одну шайбу победили также «Химик» и «Локомотив». Причем «железнодорожники» были сильнее только по буллитам.