«Шахтёр» и «Витебск» получили прямые путёвки в «Финал четырёх» Кубка Салея

Новости Беларуси. «Шахтер» и «Витебск» получили прямые путевки в «Финал четырех» Кубка Салея. Действующий обладатель титула победил во всех встречах группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче северяне пустили под откос оршанский «Локомотив». Судьба дуэли была ясна после двух периодов. За 40 минут «Витебск» забросил 6 шайб. Заключительный отрезок превратился в формальность. В итоге сверхубедительная виктория подопечных Романа Юпатова – 7:2. Вторым счастливчиком стал солигорский «Шахтер». А в раунде плей-ин силами померятся «Юность» и «Металлург», а также «Брест» с «Могилевом».