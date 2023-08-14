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«Шахтёр» и «Витебск» получили прямые путёвки в «Финал четырёх» Кубка Салея

14 августа 2023 10:23
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Новости Беларуси. «Шахтер» и «Витебск» получили прямые путевки в «Финал четырех» Кубка Салея. Действующий обладатель титула победил во всех встречах группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» и «Витебск» получили прямые путёвки в «Финал четырёх» Кубка Салея-1

В заключительном матче северяне пустили под откос оршанский «Локомотив». Судьба дуэли была ясна после двух периодов. За 40 минут «Витебск» забросил 6 шайб. Заключительный отрезок превратился в формальность. В итоге сверхубедительная виктория подопечных Романа Юпатова – 7:2. Вторым счастливчиком стал солигорский «Шахтер». А в раунде плей-ин силами померятся «Юность» и «Металлург», а также «Брест» с «Могилевом».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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