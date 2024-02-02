«Шахтёр-2» обыграл «Нефтяник-УОР» в Молодёжной лиге России по волейболу

В солигорском спорткомплексе «Шахтер» продолжаются игры очередного тура Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня «горняки» встречались с командой «Нефтяник-УОР» из Оренбурга. Наша дружина «Шахтер-2» одержала уверенную победу – 3:0. Счет по партиям – 25:21, 25:14, 25:20. Завтра, 3 февраля, белорусский коллектив сыграет заключительный поединок тура против «Беркутов Урала» из Уфы.