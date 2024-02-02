Прямой эфир

«Шахтёр-2» обыграл «Нефтяник-УОР» в Молодёжной лиге России по волейболу

02 февраля 2024 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В солигорском спорткомплексе «Шахтер» продолжаются игры очередного тура Молодежной лиги России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр-2» обыграл «Нефтяник-УОР» в Молодёжной лиге России по волейболу-1

Сегодня «горняки» встречались с командой «Нефтяник-УОР» из Оренбурга. Наша дружина «Шахтер-2» одержала уверенную победу – 3:0. Счет по партиям – 25:21, 25:14, 25:20. Завтра, 3 февраля, белорусский коллектив сыграет заключительный поединок тура против «Беркутов Урала» из Уфы.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по гребле на тренажёрах «Концепт» – итоги первого дня
02 февраля 2024 20:01

Чемпионат Беларуси по гребле на тренажёрах «Концепт» – итоги первого дня

ФК «Неман» выиграл предсезонный турнир «Белазовец» третий раз подряд
02 февраля 2024 18:21

ФК «Неман» выиграл предсезонный турнир «Белазовец» третий раз подряд

Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал технической программы на чемпионате мира
02 февраля 2024 18:12

Белорусская синхронистка Василина Хондошко вышла в финал технической программы на чемпионате мира