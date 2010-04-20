«Шахтер» снова упускае победу из рук, а «Торпедо» зарабатывает первое очко в чемпионате страны

Жодинское. «Торпедо» с двумя обидно-минимальными поражениями от «БАТЭ» и брестского «Динамо», в третьем туре национального чемпионата принимало солигорский «Шахтёр», накопивший к этой встрече куда более солидный очковый багаж.

Мартовская разминка в виде кубковых поединков, да и стартовые игры первенства, отчётливо намекнули, что горняки могут заметно прибавлять и нагнетать давление на соперника уже по ходу матча. То ли антрактные советы их главкома, Эдуарда Малофеева, так воодушевляюще действуют на солигорчан, то ли вторые таймы «Шахтёру» как-то больше по душе. Но факт остаётся фактом: именно после перерыва, как правило, жёлто-чёрные показывают ту игру, которой от них ждут поклонники. А потому тренерский штаб горняков не испытывал чрезмерного волнения в первом тайме противостояния с Жодинцами.

Автозаводцы владели игровой инициативой и периодически, с разной степенью опасности, пристреливались к солигорским воротам, но наверняка думали, что еще рано делать поспешные выводы. Так и вышло: после антракта и без того не самый яркий и зрелищный футбол стал ещё более спокойным , а инициативные вожжи прибрали к рукам горняки.

На 56-ой минуте этими самыми вожжами гости больно «хлестанули» автозаводцев. Николай Рындюк выдал отличный пас находящемуся в центре торпедовской штрафной Игорю Рожкову, а тот без особых усилий переиграл Дениса Паречина – 1:0 в пользу «Шахтёра».

Хозяева, безусловно, расстроились и некоторое время прийти в себя не могли. Зато когда приободрились, сопернику мало не показалось. На 81-ой минуте дуэт жодинских резервистов Казарин-Каролик как по нотам разыграл голевую комбинацию: первый навесил с левого фланга, второй – точно пробил головой в падении и счёт в матче стал равным.

Будь автор этого голевого удара чуть точнее пару минут спустя и Жодино, возможно, отпраздновало бы первую победу в чемпионате.

Впрочем, и горняки вполне могли в оставшееся время обеспечить для себя победный исход в матче, но удар Дмитрия Комаровского пришёлся в перекладину, а Николай Рындюк отправил мяч в сетку из положения вне игры.

Так что ничейная расстановка сил сохранилась до финального свистка – 1:1. «Торпедо» набирает в чемпионате первое очко, а вот «Шахтёр» снова упускает победу из рук.