«Шахтер» – «Металлург»: чья-то беспроигрышная серия должна была закончиться

Ситуация в верхах турнирной таблицы Открытого чемпионата Беларуси сложилась парадоксальная. Ведущие команды словно соревнуются между собой в продолжительности победных серий. «Металлург» – семь побед кряду, «Неман» – тоже семь, «Шахтер» – четыре. В итоге все играют хорошо и при этом остаются при своих. Сталевары никак не могут догнать гродненцев, горняки никак не могут догнать «Сокол».

Алексей Ефименко, ХК «Шахтер»:

На сегодняшний матч мы выходили с особым настроем. Уже уступили три игры этой команде. И поэтому сегодня вышли более сконцентрированными. И я считаю, что задачу свою выполнили.

Обе команды накануне матча понесли вынужденные потери. Гости потеряли ведущего защитника, Андрей Спиридонов был дискфалифицирован после драки в Могилеве.

«Шахтер» встретился с «Шинником». В результаты выбыли из состава Стась, Андрущенко и Еронов. Ожидали мы увидеть на льду и проявившую себя в сборной связку Демков – Развадовский. Но в клубе они играют порознь, объединяясь лишь на большинство.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

В клубе они не играют вместе. У нас есть еще Володя Михайлов, которого мы тоже готовим в сборную. Думаю, через 2-3 года он там начнет играть. Эти игроки могут другу друга заменить, поэтому играют по кругу.

Первое звено «Шахтера» отличиться в принципиальном матче не смогло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато третье блеснуло. Сперва Павел Развадовский забил с передачи Сергея Лучинкина. Потом – наоборот. Больше оборона сталеваров ошибок не допускала.

В атаке «Металлург» сыграл хуже, сумев реализовать лишь один момент. Илья Казнадей поборолся за шайбу и выложил ее под бросок Сергею Кукушкину. Тот забил уже третий раз в сезоне в ворота горняков. Как ни странно, при столь упорном характере матча удалений было немного. 14 минут на двоих. Хотя грубости хватало. Тот же Казнадей жестко атаковал Ефименко.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Мы ищем игроков на определенные позиции. Но, к сожалению, на данный момент в российской КХЛ не хватает квалифицированных игроков для того, чтобы они там играли. В ведущих европейских чемпионатах люди уже давно подписаны и играют в своих клубах. Дай Бог, при удачном раскладе селекцию в этом году будем вести пораньше, будем искать точечных хоккеистов.

Обратим внимание на судейство. Людей в полосатом трогать не принято, но показалось, что в ряде эпизодов Максим Сидоренко принял неадекватное решение. Матч это не испортило, но правильному восприятию игры помешало.

Итог матча – 2:1, что положило конец продолжительной победной серии «Металлурга». Зато хозяева свою продлили. Но расслабляться не стоит. В Солигорск едут «Сокол» и «Гомель», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Более-менее находим именно домашний настрой. Проблема домашних матчей преследует нас с начала сезона. Сегодня была одна из немногих игр, когда у ребят горели глаза, когда было много силовой борьбы. В принципе, соперникам не дали шанса. Единственная ошибка нашего защитника привела к голу.