«Шахтер» и « Юность» доигрались до «Минск-Арены»

Белорусская женская сборная сыграла с одной из самых сильных команд мира и проиграла Норвегии со счетом 5:0

В противостоянии с авторитетными норвежками белорусские сборная, само собой разумеется, даже с учётом своего хозяйского статуса, совсем не числилась фаворитом.