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«Шахтер» и « Юность» доигрались до «Минск-Арены»

07 апреля 2010 13:57
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Желание «Шахтера» шестой матч серии провести на арене, вместительнее солигорской, было озвучено заранее и успешно воплощено.
Проблему с солигорскими болельщиками решили 20 автобусов, доставивших их в Минск, а остальные места заполнили все желающие. Примечательно, что аншлаг во Дворце спорта возник естественным путем: школьников на хоккей сгонять не пришлось. За это организаторам – зачет.

Но нашлась и ложка дегтя: зачем было повторять неудачную первоапрельскую шутку «Прессбола» на финскую тему? Получилось опять не смешно.

То, что во Дворец спорта доставили Кубок Президента, недвусмысленно намекало: это свидание команд может оказаться последним. А учитывая громкое крушение «Шахтера» в пятом матче, такое развитие событий представлялось вполне реальным.

Андрей Антонов:
Мы забыли эту игру, как страшный сон и вышли сегодня один за всех и все за одного. По прошлой игре могу сказать, что мы сами себя обыграли.
 
Умение оставить позади неудачи и обрести второе дыхание – признак истинной кубковой команды. «Шахтеру» это удалось: активно прессингуя минчан, номинальные хозяева заставили и нас позабыть случившийся во вторник конфуз.
Андрей Антонов:
Секрет прост. Писали в газетах после той игры, что «Юность» нас мяла, что они габаритнее. Я думаю, этого не произошло, просто надо держать удар.

У главкома «горняков» тут свои секреты. Недаром Андрей Гусов местом дислокации выбрал гостевую раздевалку и гостевую скамейку.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:
Я сразу озвучил, что если будем играть во Дворце спорта, то обязательно на гостевой лавочке, потому что у меня с этой лавочкой связано много воспоминаний. Угадали с лавкой.

Игру «Шахтер» сделал к девятой минуте заключительной трети. Артем Демков забросил в контратаке – это 1:0.

Андрей Башко попал от синей линии – это 2:0.

Евгений Ковыршин подключился на пятак – это 3:0.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Наше поражение, это отголоски нашей победы 7:1. Которая сыграла нехорошую шутку в нашу сторону. Впервые за два периода мы 9 раз доехали до ворот.

При счете 3:0 можно было бы опускать занавес. Но мы же знаем, как «Юность» умеет вытаскивать даже самые безнадежные матчи. Минчане начали играть все жестче, и в конце концов «горняки» дрогнули.

Шайба, поставившая под сомнение победу «Шахтера» была заброшена в меньшинстве: Александр Боровков с Олегом Тимченко такие шансы упускают крайне редко.

Потом было все просто: давление на ворота Оксы выросло, и «горняки» стали неоправданно удаляться. При игре 6 на 3 в самой концовке Алексей Баранов забросил вторую шайбу, и лишь время стало препятствием на пути «Юности» к овертайму – все же 3:2. Счет в серии сравнялся 3:3, и внезапно возник вопрос – где пройдет седьмой матч?

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:
Что нам Швабовский обещал? Он озвучивал, что мы будем играть на «Минск-Арене».

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