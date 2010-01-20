Сергей Варламов: Мне на протяжении долгих лет нравилась Ким Бессинджер

- Как вам кажется, за что вас любят люди?
- Наверное, за то, что я готов в любой момент откликнуться и прийти на помощь.
- Ваш конек. Что на льду делаете лучше всего?
- Могу двигаться с шайбой, одновременно видеть своих партнеров и отдать вовремя передачу.
- Ваши недостатки.
- Лень. Расслабляешься и не можешь помочь партнеру...
- Я люблю...
- Свою жену, семью.
- Я ненавижу...
- Подлых людей.
- А много таких встречали?
- Я в основном общаюсь в хоккейном мире, так что есть игроки, которые за спиной у тебя разговаривают и пытаются напакостить тебе.
- Ваше хобби.
- Я люблю играть в другие игры, помогает отвлечься, разные «стрелялки», «бродилки».
- Какое правило в хоккее вы бы изменили?
- Правило по загибам клюшек, я считаю, что это очень глупое правило.
- Какое прозвище у вас в команде?
- Варлей или Варлам.
- Какие программы смотрите по телевизору?
- Очень много разных программ. Я люблю смотреть телевизор, могу смотреть все подряд. Люблю фильмы, комедийные сериалы, в основном американские. Например, «Друзья».
- Читать любите?
- С годами стал больше любить.
- А что сейчас читаете?
- Исторические, детективные романы в основном.
- Хоккеист, которому в детстве вы пытались подражать.
- Я пытался подражать Павлу Бурэ.
- Неудобный для вас вратарь.
- Мне всегда неудобны большие вратари.
- Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни?
- В 16 лет уехал в Канаду в 94-м году. Оно не было сложным, но стало тем событием, которое кардинально изменило мою жизнь.
- Жалеете?
- Ни в коем случае.
- Вы можете поступить как-то мстительно во время игры?
- Могу.
- Если бы вернулись на лет 15 назад, что бы вы изменили?
- Подход к хоккею, наверное, изменил бы.
- В чем именно?
- Постарался бы побольше работать, когда я был в Канаде 15 лет назад.
- Лучший друг в хоккее?
- Мой лучший друг уже закончил в хоккей играть - Боря Проценко. Мы знаем друг друга с шести лет.
- Вы напивались когда-нибудь «в стельку?»
- Конечно. Если кто-то скажет, что нет, то они обманывают, а если и есть такие люди, то их очень и очень мало. У меня день рождения в июле, когда никакого хоккея нет, так что...
- Чем отличается Северная Америка от стран постсоветских?
- Я думаю, что каждый, кто жил хотя бы пару лет в Америке. Это сервис, обслуживание... Такого, как там, нет нигде. Если я зашел в ресторан и мне что-то не нравится, мне без лишних вопросов это заменят, так же и в аэропорту. А у нас еще осталось отношение Советского Союза, как мне кажется, такое, если тебе что-то не нравится - иди в другое место, а в другом месте тебе сделают то же самое. Так что от этого мы пока еще не ушли и это то, что, мне кажется, и останавливает развитие.
- О чем любите поговорить в раздевалке?
- Я люблю в раздевалке посмотреть телевизор.
- Лучший для вас подарок.
- Выходной.
- Вам нравится слава, публичность?
- Я не очень люблю славу и публичность, не хочу, чтобы, когда ходишь по улице, на тебя пальцем показывали....
- Как любите проводить отпуск?
- Отдых лежачий, ничего не делая, отдыхать.
- Самая сексуальная женщина мира, кроме жены.
- Мне на протяжении долгих лет нравилась Ким Бессинджер.
- У вас есть особые приемы для выигрывания в вбрасывании?
- К каждому игроку, почти ко всем, нужен свой подход, так что приходится менять приемы.
- Одиночество или компания.
- Одиночество. Я спокойно могу и один провести много времени.
- Ваш автомобиль.
- Mazda CX-7.
- После хоккея я стану...
- Стопроцентным отцом, наверное. Приходится много времени проводить в разъездах, не видеть семью.
- Какую одну вещь, вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
- Телевизор.