Сергей Варламов: Мне на протяжении долгих лет нравилась Ким Бессинджер

Блиц-интервью с ленивым нападающим Сергеем Варламовым.

- Как вам кажется, за что вас любят люди?

- Наверное, за то, что я готов в любой момент откликнуться и прийти на помощь.

- Ваш конек. Что на льду делаете лучше всего?

- Могу двигаться с шайбой, одновременно видеть своих партнеров и отдать вовремя передачу.

- Ваши недостатки.

- Лень. Расслабляешься и не можешь помочь партнеру...

- Я люблю...

- Свою жену, семью.

- Я ненавижу...

- Подлых людей.

- А много таких встречали?

- Я в основном общаюсь в хоккейном мире, так что есть игроки, которые за спиной у тебя разговаривают и пытаются напакостить тебе.

- Ваше хобби.

- Я люблю играть в другие игры, помогает отвлечься, разные «стрелялки», «бродилки».

- Какое правило в хоккее вы бы изменили?

- Правило по загибам клюшек, я считаю, что это очень глупое правило.

- Какое прозвище у вас в команде?

- Варлей или Варлам.

- Какие программы смотрите по телевизору?

- Очень много разных программ. Я люблю смотреть телевизор, могу смотреть все подряд. Люблю фильмы, комедийные сериалы, в основном американские. Например, «Друзья».

- Читать любите?

- С годами стал больше любить.

- А что сейчас читаете?

- Исторические, детективные романы в основном.

- Хоккеист, которому в детстве вы пытались подражать.

- Я пытался подражать Павлу Бурэ.

- Неудобный для вас вратарь.

- Мне всегда неудобны большие вратари.

- Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в жизни?

- В 16 лет уехал в Канаду в 94-м году. Оно не было сложным, но стало тем событием, которое кардинально изменило мою жизнь.

- Жалеете?

- Ни в коем случае.

- Вы можете поступить как-то мстительно во время игры?

- Могу.

- Если бы вернулись на лет 15 назад, что бы вы изменили?

- Подход к хоккею, наверное, изменил бы.

- В чем именно?

- Постарался бы побольше работать, когда я был в Канаде 15 лет назад.

- Лучший друг в хоккее?

- Мой лучший друг уже закончил в хоккей играть - Боря Проценко. Мы знаем друг друга с шести лет.

- Вы напивались когда-нибудь «в стельку?»

- Конечно. Если кто-то скажет, что нет, то они обманывают, а если и есть такие люди, то их очень и очень мало. У меня день рождения в июле, когда никакого хоккея нет, так что...

- Чем отличается Северная Америка от стран постсоветских?

- Я думаю, что каждый, кто жил хотя бы пару лет в Америке. Это сервис, обслуживание... Такого, как там, нет нигде. Если я зашел в ресторан и мне что-то не нравится, мне без лишних вопросов это заменят, так же и в аэропорту. А у нас еще осталось отношение Советского Союза, как мне кажется, такое, если тебе что-то не нравится - иди в другое место, а в другом месте тебе сделают то же самое. Так что от этого мы пока еще не ушли и это то, что, мне кажется, и останавливает развитие.

- О чем любите поговорить в раздевалке?

- Я люблю в раздевалке посмотреть телевизор.

- Лучший для вас подарок.

- Выходной.

- Вам нравится слава, публичность?

- Я не очень люблю славу и публичность, не хочу, чтобы, когда ходишь по улице, на тебя пальцем показывали....

- Как любите проводить отпуск?

- Отдых лежачий, ничего не делая, отдыхать.

- Самая сексуальная женщина мира, кроме жены.

- Мне на протяжении долгих лет нравилась Ким Бессинджер.

- У вас есть особые приемы для выигрывания в вбрасывании?

- К каждому игроку, почти ко всем, нужен свой подход, так что приходится менять приемы.

- Одиночество или компания.

- Одиночество. Я спокойно могу и один провести много времени.

- Ваш автомобиль.

- Mazda CX-7.

- После хоккея я стану...

- Стопроцентным отцом, наверное. Приходится много времени проводить в разъездах, не видеть семью.

- Какую одну вещь, вы бы взяли с собой на необитаемый остров?

- Телевизор.