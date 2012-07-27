Сергей Олехнович, известный белорусский спортивный журналист, скончался на 45 году жизни

Новости Беларуси. Известный спортивный журналист Сергей Олехнович утром 27 июля был найден мертвым в квартире, которую снимал в Минске. Причина смерти устанавливается.

Сергей Олехнович работал в таких изданиях Беларуси, как «Свободные новости», «Прессбол», «Салідарнасць», публиковался в ряде других изданий. В течение последнего года журналист трудился над книгой о своем друге, хоккеисте Руслане Салее, который погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем. Книга должна выйти из печати в конце августа, сообщает ctv.by.

Сегею Олехновичу было всего 44 года...