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Сергей Олехнович, известный белорусский спортивный журналист, скончался на 45 году жизни

27 июля 2012 09:44
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Новости Беларуси. Известный спортивный журналист Сергей Олехнович утром 27 июля был найден мертвым в квартире, которую снимал в Минске. Причина смерти устанавливается.

Сергей Олехнович работал в таких изданиях Беларуси, как «Свободные новости», «Прессбол», «Салідарнасць», публиковался в ряде других изданий. В течение последнего года журналист трудился над книгой о своем друге, хоккеисте Руслане Салее, который погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем. Книга должна выйти из печати в конце августа, сообщает ctv.by.

Сегею Олехновичу было всего 44 года...

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