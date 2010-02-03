Сергей Костицын сможет усилить сборную Беларуси на хоккейном турнире Олимпиады 

Среди 9 матчей регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги, датированных вторым днём февраля, повышенное внимание белорусских любителей хоккея привлекло канадское дерби «Монреаль Канадиенс – Ванкувер Кэнакс», в котором на лёд вышел Сергей Костицын.

Именно он, судя по всему в единственном числе, сможет усилить сборную Беларуси на хоккейном турнире Олимпиады. Поединок с Ванкувером сложился для младшего из братьев Костицыных на редкость удачно.

Белорус поучаствовал в ключевых событиях этой встречи. На 6-ой минуте Сергей забросил первую шайбу в матче и вывел Монреаль вперёд 1:0, а в середине заключительной 20-минутки Костицын-младший помог отличиться Плеканецу, забросившему победную для Кэнэдиес шайбу. Монреаль в итоге выиграл 3:2.

Игорь Коленьков телекомпания СТВ