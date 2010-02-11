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Сергей Костицын назван лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ

11 февраля 2010 14:10
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Белорусский форвард был отмечен в матче между «Монреалем» и «Вашингтоном». В победном для канадцев (6:5) поединке наш соотечественник отметился тремя голевыми передачами.

Встреча проходила на площадке «Монреаля». Примечательно, что «Канадиенс» удалось прервать победную серию «Вашингтона», которая длилась 14 матчей. Победу «Монреаль» праздновал в овертайме. За восемь секунд до окончания дополнительного времени шайбу забросил чех Томаш Плеканец.

Сергей Костицын провел на площадке 15 минут 2 секунд. Кроме ассистентского хетт-трика, белорус отличился одним броском по воротам, коэффициентом полезности «+2» и двумя минутами штрафа.

Тем временем, «Колорадо» в овертайме одолел «Атланту» – 4:3. Белорусский защитник Руслан Салей в матче участия не принимал.

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