Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо» (Минск): Многие агенты хотели бы, чтобы их игроки выступали у нас

Одним из тех, кто присутствовал на заседании у главы государства, был новый генеральный директор минского «Динамо» Сергей Катков. Беседа с ним напрашивалась в программе «Горячий лед» давно, но время для нее в своем плотном расписании Сергей Леонидович нашел только сейчас.

Сергей Катков, генеральный директор ХК «Динамо» (Минск):

– У меня очень напряженный график. Я его сам себе таким делаю. Начал я с бесед с хоккеистами. Главный вопрос, который обсуждался – что мешало, чтобы решить задачу, которая стояла перед командой?

Чувствуется, что новый председатель спешит войти в курс дел и обращает внимание даже на те мелочи, о которых у нас не всегда принято говорить. Это и питание, и экипировка, и даже изготовление сувенирной продукции. Вот, например, что Катков думает по поводу медицинского обеспечения команды.

Сергей Катков:

– Сейчас из моего кабинета вышел нападающий команды – Байрон Ритчи. У него хороший контракт и на него рассчитывал тренер. Но за «Динамо» он сыграл всего 12 матчей (!), он просто ел, получал зарплату и лечился. Если мы не сможем добиться мощного медицинского обеспечения команды, то и успеха мы не сможем добиться. Вот документ, «об организации медицинского обеспечения хоккейного клуба «Динамо». Благодаря, в том числе, подобным программам, мы имели большие успехи и в чемпионате России, и на международной арене.

Одними организационными моментами общение генерального директора с игроками не ограничилось: Сергей Катков стремится вникнуть во все нюансы.

Сергей Катков:

– Одновременно я задал вопрос: а в чем заключалась психологическая неустойчивость у команды, что стоило ей пропустить гол, они опускали руки. Вот, например, этот парень – Ритчи – он канадец, а все знают, что канадцы душу отдают на площадке. И, как он мне сказал, некоторые парни бились до конца – Михалев (вице-капитан), или Пелтонен (капитан команды). Но, к сожалению, в команде были ребята, которые были безразличны. Я ему на это ответил: насколько мне известно, руководители клуба пытались стимулировать победы материально? Он сказал, что этого оказалось недостаточно, сердцем игрок должен на поле работать.

Последний вопрос, который мы затронули в беседе с Сергеем Леонидовичем, касался темы самой насущной в межсезонье – комплектования команды. От конкретики генеральный директор в разговоре на эту щекотливую тему ушел, однако некоторые направления наметил.

Сергей Катков:

– У многих ребят закончились контракты. Только у нескольких человек контракт еще до 2011 года. Поэтому сейчас преждевременно говорить о том, с кем будет подписан контракт. Со всеми будем вести переговоры. Я противник каких-либо революций. Я сейчас провожу большую селекционную работу, переговорную. Предложений очень много. Многие агенты хотели бы, чтобы их игроки у нас выступали. Но, прежде всего, я хотел бы провести переговоры с белорусскими ребятами, которые у нас были в команде. После того, как мы договорились Александром Леонидовичем (Андриевским, – прим. ctv.by), мы будем точечно проводить комплектование. У меня на примете уже есть парни, которые могут прийти и решать эту задачу. Они доказывали это и в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ, и даже в первых играх плей-офф. Я пока, естественно, не буду называть этих ребят. Но когда будут подписаны контракты, первым кому я скажу об этом – это будете вы (корреспондент программы «Горячий лед», – прим. ctv.by).