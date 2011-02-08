Сергей Гуренко, ФК «Торпедо» (Жодино): Считаю, что положение о дате проведения Суперкубка исходит из «БАТЭ»

Ближайший соперник борисовского «БАТЭ» на внутренней арене жодинское «Торпедо», командам, напомним, в конце февраля предстоит разыграть Суперкубок страны, также планомерно готовится к сезону.

Хотя, не совсем планомерно. На неделе стала известна точная дата уже упомянутого матча с «БАТЭ», которая вынудила тренерский штаб спешно перекраивать подготовительный график команды.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Получается, что эти сроки вмешиваются в нашу программу. Мы 23 возвращаемся. Я хотел вернуться, дать ребятам выходные, а потом провести недельный цикл подготовки к Суперкубку. Вся подготовка скомкана.

Мне лично вообще не понятно это положение, от кого оно исходит. Я считаю, что оно исходит из «БАТЭ». И должно быть все равно уважение. Мы делаем такое же дело, мы такой же клуб, как и «БАТЭ». И надо считаться со всеми людьми.

Впрочем, на сроках турецкого сбора, где сейчас и находиться команда, календарный сдвиг не отразился. Девятого февраля жодинцы проведут первый спарринг в ходе средиземноморского вояжа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подопечные Сергея Гуренко встретятся с молдавской «Олимпией», нынче четвертой командой в своем чемпионате.

Еще два соперника по товарищеским матчам будут сопоставимы по уровню с приднестровской дружиной. Так что работа у автозаводцев кипит, и оставшиеся несколько недель сбора главком «Торпедо» надеется использовать максимально плодотворно.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

В Турции у нас будет, пока нам сказали, три матча. Но планируем пять. Хочу поиграть двумя составами, чтобы на всех ребят легла одинаковая нагрузка.

Все футболисты готовы практически одинаково. Единственное, конечно, те ребята, которые пришли к нам позже, чувствуется, что немного отстают в функциональном плане. Я думаю, что на втором сборе все будут уже в одинаковом функциональном состоянии.

Самое главное, чтобы сейчас не было травм, чтобы футболисты не выпадали из тренировочного процесса.

Прямо накануне длительной отлучки в Белек, а сбор «Торпедо» продлится аж до 23 февраля, автозаводцы пополнили свою обойму рядом квалифицированных футболистов. Контракты с жодинской командой заключили вернувшийся из Литвы опытный хавбек Сергей Ирха и теперь уже бывший защитник «Минска» Андрей Диваков.

Также полноправное трудовое соглашение с клубом заключил Артем Соловей, в минувшем сезоне выступавший в «Торпедо» на правах аренды. Кроме того, влился в команду молодой Никита Дроздов из московского «Локомотива», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тут, видимо, сказались давние профессиональные отношения главкома автозаводцев с российскими «железнодорожниками».

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

У нас, практически, остается одна позиция. Нужен будет еще один футболист. И команда укомплектована.

Это то, что мне нравится: есть опытные футболисты, и есть ряд молодых ребят, которые должны тянуться. И это должно быть будущее Жодино.