Сергей Гуренко (экс-тренер «Динамо»): Невозможно создать команду, когда нет понимания с работниками клуба

Вся правда об отставке тренера минского «Динамо».

Сергей Гуренко был представлен в качестве рулевого минского «Динамо» в конце августа прошлого года. Правда, официально пост главного тренера клуба Сергей Витальевич занял лишь в октябре, когда удалось решить вопрос с тренерской лицензией. В общей сложности он руководил командой чуть меньше 9 месяце. Очень символичный срок. Но за это время он успел вынести свое тренерское понимание футбола.

Некоторые промашки молодого тренера логично объяснить отсутствием опыта на посту наставника. Не стоит забывать о сложном переходе с позиции игрока на позицию тренера. Теперь, после своеобразной стажировки в «Динамо» практические навыки у Сергея Гуренко есть и довольно успешные. Интерес к тренерству также не пропал. Так что после небольшой передышки он снова готов взяться за это нелегкое дело.

Период работы в минском «Динамо» Сергей Гуренко несмотря ни на что признает успешным стартом на тренерском пути. Под его руководством клуб провел 24 официальные игры, 15 из них оказались победными. Только в 5 встречах команда потерпела поражение. По признанию самого Гуренко, главный вклад в команду – отнюдь не в этом.

Есть устойчивое ощущение, что о новых тренерских победах Сергея Гуренко мы услышим скоро. Залог тому: богатейший опыт и невероятная преданность футболу.

Сергей Гуренко, экс-гл. тренера «Динамо»:

Я по-своему вижу развитие футбола и клуба. Но чтобы клуб двигался дальше, кому-то надо уходить. Я не согласен, что клуб так должен двигаться вперед, так невозможно достичь результата. С таким подходом, менеджментом, селекцией.

Тот Гуренко, который был полгода назад, смотрит на многие вещи по-другому, как тренер. Я рос вместе с футболистами. После каждой игры и тренировки находишь какие-то проблемы и вместе с ребятами движешься, убираешь эти проблемы. Поэтому тренировочный процесс и требования с каждым разом усложнялись.

Я бы гораздо жестче поставил вопрос по селекции. Надо было мне гораздо более жестко акцентировать цели. Я бы запретил Стрельцову вообще появляться на моих тренировках и ездить со мной на сборы.

Были моменты, когда мне надо было вести себя жестче с футболистами. В конечном итоге это вылилось в проблемы.

Работать интересно, потому что есть ряд интересных футболистов, которых нужно направить. Но надо знать, что ничего не происходит за неделю. Футбол – это кропотливый труд, это работа, за которую платят деньги. Мне надо отдохнуть, проанализировать проделанную работу.

Мне не стыдно за тот период, что я отработал. Важно, что ты после себя оставил, а я оставил устойчивый коллектив.

Я хотел сплотить коллектив, зарядить на борьбу, на отдачу. Чтобы они стали настоящими профессионалами в голове. Футболист должен прогрессировать от тренировки к тренировке. Ряд ребят прибавили очень сильно в уверенности, психологической устойчивости.