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Сергей Брылин стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею

20 августа 2026 19:18
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Наставник минского «Динамо» Сергей Брылин стал новым главным тренером сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это решение было принято 20 августа на заседании исполкома Федерации хоккея. Специалист будет совмещать работу в национальной команде и столичном «Динамо». До этапа минской карьеры Сергей Владимирович 27 лет трудился за океаном, в качестве игрока и тренера. Все эти годы он провел в системе «Нью-Джерси Дэвилз». 20 января 2024 года Сергей Брылин был включен в Зал славы знаменитого клуба. 

Сергей Брылин стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею-1

Сергей Брылин, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Конечно, стать наставником сборной национальной команды страны – это очень почетно и очень ответственно. Радует, конечно, тот факт, что очень много талантливых ребят играют в разных лигах, на разных континентах Национальной хоккейной лиги, в КХЛ. Когда я принял решение приехать и стать главным тренером минского «Динамо», было волнительно. Сегодня вообще такой особенный день. Волнительно, с одной стороны, но, с другой стороны, я готов к этому вызову. Это моя работа. И я надеюсь, что впереди у нас много интересных матчей, турниров и, надеюсь, много побед.

Состав тренерского штаба национальной команды Беларуси станет известен позже.

# Хоккей

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