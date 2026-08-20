Сергей Брылин стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею

Это решение было принято 20 августа на заседании исполкома Федерации хоккея. Специалист будет совмещать работу в национальной команде и столичном «Динамо». До этапа минской карьеры Сергей Владимирович 27 лет трудился за океаном, в качестве игрока и тренера. Все эти годы он провел в системе «Нью-Джерси Дэвилз». 20 января 2024 года Сергей Брылин был включен в Зал славы знаменитого клуба.

Сергей Брылин, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Конечно, стать наставником сборной национальной команды страны – это очень почетно и очень ответственно. Радует, конечно, тот факт, что очень много талантливых ребят играют в разных лигах, на разных континентах Национальной хоккейной лиги, в КХЛ. Когда я принял решение приехать и стать главным тренером минского «Динамо», было волнительно. Сегодня вообще такой особенный день. Волнительно, с одной стороны, но, с другой стороны, я готов к этому вызову. Это моя работа. И я надеюсь, что впереди у нас много интересных матчей, турниров и, надеюсь, много побед.

Состав тренерского штаба национальной команды Беларуси станет известен позже.