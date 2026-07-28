Семененко и Савич проиграли схватки за бронзовые медали на чемпионате мира по борьбе (U-17)

В столице Азербайджана набирает обороты чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Первыми сильнейших на планете определяют представители греко-римского стиля. Во второй соревновательный день шанс на награды имели два белоруса, однако пополнить копилку сборной не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тимофей Семененко, выступающий в категории до 55 килограммов на пути к медальному поединку справился с оппонентами из Чехии, Армении и Индии. Но в полуфинале в плотном соперничестве земляк проиграл сверстнику из Венгрии – 1:2. Не лучшим образом сложилась для него и схватка за бронзу. Тимофей уступил румынскому спортсмену Владу Иоанну Трипу – 2:6.

Егор Савич в противостояние за место на пьедестале вышел через утешение. Третье место планетарного форума соотечественник оспаривал с сербским атлетом Андреем Симичем. Но навязать острое сопротивление не удалось, поражение – 1:5.

Роман Шарков и Марк Кот оступились в четвертьфинале. Сергей Долгий потерпел неудачу в 1/16. 29 июля свой путь на соревнованиях в Баку начнут девушки. Всего первенство мира собрало рекордное количество участников – более 600 атлетов из 64 стран.